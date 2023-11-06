Административный городской район Монреаля Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Представляем вашему вниманию городской район Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, расположенный в северной части города.

Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension — это один из административных районов Монреаля, который расположен в северной части города. Название района (часто сокращаемое до VSP – по первым буквам трёх кварталов) обозначает как раз три основные части его: Villeray, Parc-Extension и Saint-Michel.

Территория Villerayтрадиционно считается спокойным местом, где живут семьи средних классов, много не самых дешёвых, но и не самых дорогих квартир, есть и красивые частные жилые дома. В Villeray много уютных кафе, магазинов и небольших парков и скверов, улочки узкие, прогуливаться по ним приятно. Здесь проживает много семей выходцев из Греции.

Parc-Extension (или Parc-Ex): один из самых многонациональных и культурно разнообразных районов Монреаля. Здесь проживает много иммигрантов, в том числе из Южной Азии, Греции и других стран. Parc-Extension также известен своими недорогими ресторанами и магазинами.

Saint-Michel: В этом районе квартиры подешевле, есть много домов социального жилья. Здесь также находится большой экологичекий парк Frédéric-Back, созданный на месте бывшей городской свалки, но облагородивший территорию.

В районе Villeray расположен один из крупнейших городских парков Монреаля – парк Jarry, прекрасное место для отдыха, занятия спортом и проведения различных мероприятий, от концертов и шоу до митингов..

Район Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension славится тем, что он один из самых разнообразных районов Монреаля в этническим отношении. Здесь уникальное сочетание культурных традиций, привнесённых иммигрантами со всех концов света.

Здесь много небольших заводов, мастерских, фабрик.

Площадь VSP составляет приблизительно 17 квадратных километров. Население составляет до 150 тысяч человек (на 2022 год). В районе Parc-Extension находится церковь Святого Архангела Михаила, красивая православная церковь, духовный центр для многих греческих иммигрантов, сохраняющих православие. Ещё одна историческая церковь, это церковь Святого Альфонса.

По всему району можно полюбоваться симптичными произведениями уличного искусства, – картинами на стенах домов.

Район удобен для проживания, он обслуживается синей и оранжевой ветками метро, автобусных маршрутов множество.