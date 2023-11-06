18 месяцев заключения мужчине, который упорно преследовал бывшую…

Судом города Квебек приговорён к полутора годам заключения некий Ришар Клутье (Richard Cloutier), который никак не мог примириться с решением бывшей жены от него уйти.

После того, как женщине опостылел бывший супруг (не уточняется, был ли брак супругов официально заключён или же речь шла о гражданском браке, но пара жила вместе пять лет), и она от него ушла, мужчина решение женщины не принял. Он начал доводить бывшую и её родственников, буквально наседать на них, обвинять во всех грехах, требовать изменить решение, угрожать всевозможными карами, звонить по ночам и совершать другие неблаговидные поступки.

В конце концов, мужчина пригласил бывшую “на последний разговор и последнюю попытку” убедить её не расставаться. Когда дама дала согласие на разговор, очевидно, считая, что должна пойти навстречу, он заехал за ней на своём автомобиле, и они поехали для продоложения разговора в кафе. Женщина была непреклонна, и тогда мужчина взялся подвезти её до её дома. В пути дискуссия продолжалась. В конце концов, выйдя из себя, Ришар резко увеличил скорость и стал совершать на дороге опаснейшие маневры. Бывшая супруга пришла в ужас, умоляла мужчину успокоиться, но тот специально направил машину на ограничительный столб и разбил её. Женщина получила травмы позвончника и руки, к счастью, довольно лёгкие, хотя её приходится проходить курс лечения.

Во время судя Ришар Клутье заявил, что дело не стоит внимания судьи, настолько оно незначительно, что вызвало недоуменное поднятие бровей у представителя закона. Защита настаивала на общественных работах, но судья, приняв во внимание упорство обвиняемого и нежелание его признать вину, приговорил Клутье к полутора годам тюремного заключения за предумышленное нападение и причинение ущерба здоровью жертвы. К тому же, осужденному запрещено водить автомобиль в течение трёх лет.

Суд состялся в конце октября, приговор вступил в силу.