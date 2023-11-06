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Бывший муж приговорен к полутора годам тюрьмы

Megan Jorgensen Ноя 6, 2023 Дети, семья, Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Происшествия, Психология Оставить комментарий 45 Просмотров

18 месяцев заключения мужчине, который упорно преследовал бывшую…

Судом города Квебек приговорён к полутора годам заключения некий Ришар Клутье (Richard Cloutier), который никак не мог примириться с решением бывшей жены от него уйти.

После того, как женщине опостылел бывший супруг (не уточняется, был ли брак супругов официально заключён или же речь шла о гражданском браке, но пара жила вместе пять лет), и она от него ушла, мужчина решение женщины не принял. Он начал доводить бывшую и её родственников, буквально наседать на них, обвинять во всех грехах, требовать изменить решение, угрожать всевозможными карами, звонить по ночам и совершать другие неблаговидные поступки.

В конце концов, мужчина пригласил бывшую “на последний разговор и последнюю попытку” убедить её не расставаться. Когда дама дала согласие на разговор, очевидно, считая, что должна пойти навстречу, он заехал за ней на своём автомобиле, и они поехали для продоложения разговора в кафе. Женщина была непреклонна, и тогда мужчина взялся подвезти её до её дома. В пути дискуссия продолжалась. В конце концов, выйдя из себя, Ришар резко увеличил скорость и стал совершать на дороге опаснейшие маневры. Бывшая супруга пришла в ужас, умоляла мужчину успокоиться, но тот специально направил машину на ограничительный столб и разбил её. Женщина получила травмы позвончника и руки, к счастью, довольно лёгкие, хотя её приходится проходить курс лечения.

Во время судя Ришар Клутье заявил, что дело не стоит внимания судьи, настолько оно незначительно, что вызвало недоуменное поднятие бровей у представителя закона. Защита настаивала на общественных работах, но судья, приняв во внимание упорство обвиняемого и нежелание его признать вину, приговорил Клутье к полутора годам тюремного заключения за предумышленное нападение и причинение ущерба здоровью жертвы. К тому же, осужденному запрещено водить автомобиль в течение трёх лет.

Суд состялся в конце октября, приговор вступил в силу.

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