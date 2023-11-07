В Израиле предложили отправить палестинцев в Канаду

Канада может стать местом назначения для размещения беженцев из сектора Газа, такое предложение содержится в документе, разработанном разведкой Израиля. Об этом сообщил 31 октября телеканал CTV News.

Этот план изложен в концептуальном документе, разработанном в Израиле и полученном канадскими журналистами. В документе сказано, что Канада может стать идеальным кандидатом для приема беженцев из-за очень мягкой иммиграционной политики.

При этом число беженцев — полмиллиона — следует не из документа, а из разговоров журналистов в парламенте Канады.

Министр иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Миллер не подтвердил и не опроверг просьбу Израиля принять беженцев, но заявил предположил, что Канада будет вполне готова принять партию беженцев.

После пресс-конференции, посвященной обсуждению его плану приема Канадой мигрантов на 2024–2026 годы, Миллера спросили о предложении Израиля принять палестинцев. Миллер не стал опровергать существование плана приема этих беженцев.

Министр сказал, что не готов спекулировать о целесообразности приема беженцев из Палестины, на повторил обязательство Канады принимать, тех, кто спасается от войны.

Напомним, 28 января 2017 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором приглашал считающих себя беженцами приехать в Канаду независимо от вашей веры. «Разнообразие — наша сила. Добро пожаловать в Канаду», — добавил Трюдо.

При этом Палестинская администрация отвергает идею переселения палестинцев в какие-либо другие страны.