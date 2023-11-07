Эйфория от недосыпа: как ночь без сна может сделать человека счастливым

Интересное открытие сделали американские ученые из Северо-Западного университета. Они предложили объяснение, почему после бессонной ночи одновременно с физической усталостью некоторые люди впадают в состояние эйфории.

Биологи провели релевантные опыты на лабораторных мышах и выяснили, что «виной» всему дофамины.

Ставя эксперименты на мышах, исследователи не давали им спать на протяжении 12 часов. Однако вместо того, чтобы стать замедленными и унылыми, грызуны вели себя активнее и агрессивнее, были любопытными и общительными. Ученые пришли к выводу, что ключевую роль в этом играют дофаминовые нейроны, входящие в организме млекопитающих в систему вознаграждения.

Биологи сообщают, что недостаток сна напрямую связан с высвобождением дофамина, который блокирует мелатонин – «сонный» нейромедиатор – и вырабатывается организмом, чтобы продлить бодрствование. Состояние человека после выброса в кровь большого количества дофамина можно сравнить с эффектом антидепрессантов.

Однако использовать «сноголодание» для получения позитивных эмоций и дополнительной бодрости специалисты не рекомендуют – это может привести к нервному истощению, и маятник качнется в другую сторону. Лучше заняться спортом: в это время в кровь тоже выбрасывается большое количество дофамина, и настроение «рецепиента» улучшается. Да и сами физические упражнения принесут лишь пользу – двойная выгода.