В ноябре нас ожидают массовые забастовки госслужащих

Если на переговорах с правительством не будет достигнут прогресс, госслужающие грозят новой, теперь уже трёхдневной, забастовкой.

В понедельник, 6 ноября, лидеры нескольких квебекских профсоюзных организаций, представляющих примерно 420 тысяч государственных служащих, объявили, что с 21 по 23 ноября по всей провинции пройдут очередные массовые забастовки.

В совместном заявлении, профсоюзы заявили, что единственной возможностью предотвращения забастовки стало бы решение правительства Франсуа Лего пойти на уступки и согласиться на достижение принципиального соглашения в отношении требований профсоюзов.

Пока правительство согласно на мизерное повышение зарплат в размере от 9% до 10,3% в следующие пять лет (плюс выплата одной тысячи долларов единовременно), чего, по мнению профсоюзов, совершенно недостаточно. Профсоюзы требуют увеличение зарплат на 20%, причём с учётом выплат за последние три года, то есть, за то время, за которое, по их мнению, правительство задолжало работникам (с момента выдвижения первоначальных требований по повышению зарплаты).

Таким образом, если выхода стороны не найдут (а пока, судя по всему, никто уступать не собирается), провинцию будет лихорадить ещё до конца месяца. Нельзя забывать и о том, что кроме основной трёхдневной всеобщей забастовки, намечанной на 21-23 ноября, отдельные профсоюзы уже запланировали полные или частичные прекращения работы на сроки от нескольких часов до суток. Например, собираются так бастовать медсёстры, водители школьных автобусов ряда компаний, работники отдельных муниципалитетов, школьные учителя (учителя грозят бессрочной забастовкой) и другие.

Печально и то, что условия проведения забастовок по отдельным секторам постоянно меняются, что ещё больше лихорадит общество. Например, в субботу мы сообщали, основываясь на официальных предупреждениях со стороны представителей профсоюзов, что СЕЖЕПы будут в понедельник, 6 ноября, работать с полудня (по меньшей мере, большая их часть). Впрочем, были и предупреждения о том, что расписание забастовок может измениться, что и случилось – в понедельник СЕЖЕПы не работали весь день (возможно, с исключениями).

Напоминаем ещё раз, что медсёстры и медбратья государственных медучреждений собираются бастовать 8 и 9 ноября, а школьные учителя с 23 ноября вообще обещают выйти на всеобщую бессрочную забастовку, если в переговорах не будет достигнут прогресс.

Единственное, что остаётся обычным гражданам, которые так или иначе должны будут обращаться в госучреждения, в первую очередь родителям школьников, внимательно следить за обстановкой и надеяться на здравый смысл обеих сторон.