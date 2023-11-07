Канада вредит себе остановкой переговоров о торговле с Нью-Дели

Основной урон из-за приостановки Канадой переговоров о свободной торговле с Индией будет нанесен канадской экономике, при этом Нью-Дели от решения Оттавы не пострадает. С таким заявлением выступил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял.

Как он добавил, у канадских политиков есть “некоторые необоснованные заблуждения”.

“Ими были приостановлены переговоры [о свободной торговле] с нами. Однако пострадают их интересы, Индии это не будет стоить ничего. У нас есть очень большой рынок, у нас есть возможности”, – заявил министр.

Гоял также подчеркнул, что основной удар из-за соответствующего решения “примут на себя Канада и ее экономика”.

“Индия не станет вести торговые переговоры ни с кем, кто допускает против республики или ее народа подрывную деятельность”, – акцентировал министр.

Как отметил чиновник, вместо этого правительство Индии продолжит переговоры о свободной торговле с Великобританией. По его словам, в этом вопросе есть “позитивное продвижение”.

Ранее Оттава сообщила Нью-Дели о временной приостановке переговоров о широкомасштабном торговом соглашении, которые велись с 2022 года.

Кризис в отношениях между двумя странами разразился после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо в конце сентября, в котором он обвинил индийские спецслужбы в причастности к убийству лидера сикхской общины в канадской провинции Британская Колумбия Хардипа Сингха Нижара в июне. Последнего в южноазиатской республике считают террористом. В этом контексте из североамериканской страны был выслан высокопоставленный индийский дипломат, после чего последовал зеркальный ответ Индии.