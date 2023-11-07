Строительство крупного газопровода в Канаде остановили из-за нарушений

Строительство крупного нефтепровода в Канаде временно приостановлено из-за нарушений в области экологии.

Канадский регулятор в сфере энергетики, известный как CER (Государственный энергетический регулятор), вновь вынес решение приостановить работы по расширению крупнейшего нефтепровода в стране. Это решение связано с выявленными нарушениями в области экологической безопасности.

Это не первый случай остановки строительства данного нефтепровода. Проект, который призван расширить доступ канадских компаний к рынкам в Азии и на Тихоокеанском побережье США, сталкивается с постоянными трудностями.

Работы ранее приостанавливались из-за протестов со стороны экологически настроенных групп и нарушений, выявленных регулирующими органами. Кроме того, затраты на строительство нефтепровода постоянно увеличиваются и достигли $22,7 миллиарда.

Длина данного нефтепровода составляет более 1150 километров, и его запуск планируется на следующий год. После расширения мощность нефтепровода должна увеличиться с текущих 300 тысяч баррелей в сутки до 890 тысяч баррелей в сутки.