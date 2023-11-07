В Лондоне экоактивисты атаковали картину Веласкеса

Активисты экологического движения Just Stop Oil совершили акт вандализма в Национальной галерее в Лондоне, повредив защитное стекло картины «Венера с зеркалом» испанского художника Диего Веласкеса (1599–1660).

Участники движения идентифицировали себя как студентов по имени Ханан и Харрисон. Для своей акции они использовали аварийные молотки. На видеозаписях, распространенных Sky News, видно, что они были одеты в белые футболки с лозунгом «Просто остановите нефть».

Отметим, это не первый случай атаки на картину «Венера с зеркалом» в британской галерее. В 1914 году полотно пострадало от рук суфражистки Мэри Ричардсон (1882/83–1961), которая таким образом выразила свой протест против ареста лидера британского движения за избирательные права женщин, Эммелин Панкхерст (1858–1928).

Впоследствии картина, созданная в середине XVII века, была восстановлена и возвращена в галерею. В прошлом году участники движения Just Stop Oil также пролили суп на картину нидерландского художника Винсента Ван Гога (1853–1890) «Подсолнухи» в Национальной галерее.

Представители Just Stop Oil заявили, что политики подводят общество, утверждая, что новые лицензии на разработку нефти и газа приведут к гибели многих людей. Они провели акцию протеста на правительственной улице Уайтхолл в понедельник, в результате которой было задержано более 40 человек.