Движение ХАМАС разрешило выезд из сектора Газа гражданам семи государств: Канада в списке

Палестинское движение ХАМАС опубликовало списки иностранцев и палестинцев с двойным гражданством, которые смогут покинуть сектор Газа 7 ноября через КПП «Рафах».

Об этом 7 ноября сообщила погранслужба сектора Газа на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что упомянутые в списках граждане должны присутствовать на КПП в 7:00 утра местного времени , «чтобы облегчить себе процесс перехода». При этом само заявление было опубликовано лишь в 10:49.

Среди тех, кому было разрешено въехать из Газы в Египет граждане США, Великобритания, Франция, Филиппин, Украины, Молдавии, Канады, Германии и Румынии. Всего в списке 636 человек.

Отметим, управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что последние два дня люди с двойным гражданством и пациенты из сектора Газа границу с Египтом не пересекали.

“Рафах” — это единственный КПП на границе Египта и сектора Газа. С 1 ноября жители сектора, имеющие второе гражданство, получили право въехать через него в Египет.

В тот же день была начата эвакуация раненых из сектора в Египет.