Поправки дадут городам больше полномочий

Министр жилищного строительства -Элен Дюрансо внесет поправки в законопроект 31, направленный на расширение полномочий городов. Это ключевой элемент плана действий в области жилищного строительства, обещанного к концу осени.

Г-жа Дюрансо участвовала в пятницу в ежегодном конгрессе Ассоциации специалистов в области строительства и жилищного строительства Квебека (APCHQ) в центре Монреаля.

“Расширение полномочий городов станет частью поправок к законопроекту, – сказала министр в интервью. Я считаю, что нормативно-правовая база на муниципальном уровне должна быть более гибкой, чтобы наделить мэров и муниципальные администрации полномочиями продвигать проекты, которые они считают подходящими для своего муниципалитета».

Ожидаемые поправки к законопроекту были приняты Советом министров в прошлую среду.

« С поправками мы вносим изменения в законопроект № 31, добавляя в него то, что касается других министерств”,-пояснила она. Эти поправки обсуждались на прошлой неделе и были одобрены на этой неделе в Совете министров.

Таким образом, ответ правительства какиста на жилищный кризис включает поправки к законопроекту 31, а затем положения о жилье, которые будут включены в экономическое обновление министра финансов Эрика Жирара от 7 ноября.

« После этого мы представим план действий в два этапа. Первый пакет, который будет подан в конце ноября, будет включать краткосрочные действия, очень конкретные меры. В некоторых случаях они будут включены в поправки к законопроекту 31. Вторая часть касается финансирования плана действий. Одна часть будет представлена в обновлении от 7 ноября, а другая – в бюджете на следующую весну. В период между планом действий и концом года мы подведем итоги по 12 000 единиц социального и доступного жилья, предоставленных на различных этапах реализации, и по заявкам на участие в проектах».

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