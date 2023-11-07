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Северное сияние.

Наступает сезон полярных сияний

Megan Jorgensen Ноя 7, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Отдых, Природа, погода, экология, Хорошие новости, Это интересно Оставить комментарий 93 Просмотров

Полярные зори (полярные сияния, северные) наблюдаются, как правило, поздней осенью и зимой

В этом году, по прогнозам, полярные сияния будут видны чаще, будут ярче и будут наблюдаться южнее обычных широт. Так что, внимательно следите за небом.

Полярные сияния в Квебеке могут быть видны в любое время года, но лучше всего их наблюдать в зимние месяцы, когда небо темнее и чище. Важно и чтобы солнечная активность в атмосфере была высокой, так как это влияет на интенсивность и частоту сияний. В последние же годы мы наблюдаем как усилении солнечной активности, так и сдвижение зоны наблюдения за полярными сияниями к югу. Если в прежние времена на широте Монреаля их можно было видеть крайне редко (хотя такие случаи бывали), сегодня метеорологи достаточно оптимистичны – да, весьма вероятно, что полярные зори придут и к монреальцам.

В принципе, в Квебеке есть много мест, где можно насладиться красотой полярных сияний, но лучше выбирать те, которые находятся подальше от городских огней и имеют широкий обзор неба. Например, вы можете поехать в национальный парк Мон-Тремблан, где на горе есть специальные смотровые площадки для наблюдения за природой, в том числе, за сияниями.

Конечно, можно посетить северные регионы Квебека, например, Нунавик, где осенью и зимой сияние можно наблдать почте каждый день (точнее, всю ночь, которая там длится долгие месяцы).

Можно смотреть фотографии и видео полярных сияний. Но помните, что ничто не сравнится с реальным опытом видеть сияния своими глазами. Это незабываемое и грандиозное зрелище, которое заставит вас восхищаться природой. Каждое сияние неповторимо, цвета и формы их меняются ежесекундно.

Ещё раз упомянем, что полярные сияния в Монреале и его окрестностях видны редко, так как город находится на слишком низкой широте и подвержен световому загрязнению (слишком много света от фонарей и ламп). Однако в годы сильной солнечной активности – а сейчас именно такое время и прогнозы солнечной активности радуют, у монреальцев появляется реальная возможность понаблюдать за сияниями, даже не путешествуя в Сагне (в этом районе, к северу от города Квебек, сияния можно наблюдать каждую зиму).

В любом случае ночь, в которую сияние можно увидеть, должна быть ясной и холодной, небо безоблачное, луны не полная.

Исторически полярные сияния в Монреале и его окрестностях бывали зелёного или желтого цвета, в виде полос, дуг или “занавеси”. И, очевидно, надо поглядывать на север, чтобы их заметить.

Что такое полярное сияние?

Если прибегнуть к сугубо научному языку, то полярные сияния – это свечение верхних слоев атмосферы, вызванное взаимодействием заряженных частиц солнечного ветра с магнитным полем Земли. Солнечный ветер – это поток ионизированного газа, который постоянно истекает из Солнца и несет с собой магнитное поле. Когда солнечный ветер достигает Земли, он сталкивается с ее магнитосферой, которая защищает планету от большей части солнечного излучения. Однако некоторые частицы солнечного ветра могут проникнуть в магнитосферу через ее полюса, где магнитное поле Земли наиболее слабое. Эти частицы ускоряются и направляются к полярным регионам, где они сталкиваются с атомами и молекулами в атмосфере. При этом происходит передача энергии от частиц к атомам, которые возбуждаются и переходят на более высокие энергетические уровни. Затем атомы возвращаются на более низкие уровни, излучая свет разных цветов в зависимости от типа атома и энергии перехода. Этот свет и образует полярные сияния, которые могут иметь разные формы, цвета и интенсивность.

Полярные сияния видны лишь на севере (и на юге), потому что они образуются вокруг магнитных полюсов Земли, где магнитные силовые линии сходятся. Чем ближе к полюсу, тем больше шансов увидеть сияние. Однако во время сильной солнечной активности, когда солнечный ветер усиливается и магнитное поле Земли искажается, полярные сияния могут распространяться на более низкие широты и быть видны даже в средних широтах.

В 1859 году произошло самая мощная известная нам солнечная вспышка, которая вызвало глобальное полярное сияние, которое было видно по всему миру, включая Карибы, Гавайи и Рим.

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