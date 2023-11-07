Полярные зори (полярные сияния, северные) наблюдаются, как правило, поздней осенью и зимой

В этом году, по прогнозам, полярные сияния будут видны чаще, будут ярче и будут наблюдаться южнее обычных широт. Так что, внимательно следите за небом.

Полярные сияния в Квебеке могут быть видны в любое время года, но лучше всего их наблюдать в зимние месяцы, когда небо темнее и чище. Важно и чтобы солнечная активность в атмосфере была высокой, так как это влияет на интенсивность и частоту сияний. В последние же годы мы наблюдаем как усилении солнечной активности, так и сдвижение зоны наблюдения за полярными сияниями к югу. Если в прежние времена на широте Монреаля их можно было видеть крайне редко (хотя такие случаи бывали), сегодня метеорологи достаточно оптимистичны – да, весьма вероятно, что полярные зори придут и к монреальцам.

В принципе, в Квебеке есть много мест, где можно насладиться красотой полярных сияний, но лучше выбирать те, которые находятся подальше от городских огней и имеют широкий обзор неба. Например, вы можете поехать в национальный парк Мон-Тремблан, где на горе есть специальные смотровые площадки для наблюдения за природой, в том числе, за сияниями.

Конечно, можно посетить северные регионы Квебека, например, Нунавик, где осенью и зимой сияние можно наблдать почте каждый день (точнее, всю ночь, которая там длится долгие месяцы).

Можно смотреть фотографии и видео полярных сияний. Но помните, что ничто не сравнится с реальным опытом видеть сияния своими глазами. Это незабываемое и грандиозное зрелище, которое заставит вас восхищаться природой. Каждое сияние неповторимо, цвета и формы их меняются ежесекундно.

Ещё раз упомянем, что полярные сияния в Монреале и его окрестностях видны редко, так как город находится на слишком низкой широте и подвержен световому загрязнению (слишком много света от фонарей и ламп). Однако в годы сильной солнечной активности – а сейчас именно такое время и прогнозы солнечной активности радуют, у монреальцев появляется реальная возможность понаблюдать за сияниями, даже не путешествуя в Сагне (в этом районе, к северу от города Квебек, сияния можно наблюдать каждую зиму).

В любом случае ночь, в которую сияние можно увидеть, должна быть ясной и холодной, небо безоблачное, луны не полная.

Исторически полярные сияния в Монреале и его окрестностях бывали зелёного или желтого цвета, в виде полос, дуг или “занавеси”. И, очевидно, надо поглядывать на север, чтобы их заметить.

Что такое полярное сияние?

Если прибегнуть к сугубо научному языку, то полярные сияния – это свечение верхних слоев атмосферы, вызванное взаимодействием заряженных частиц солнечного ветра с магнитным полем Земли. Солнечный ветер – это поток ионизированного газа, который постоянно истекает из Солнца и несет с собой магнитное поле. Когда солнечный ветер достигает Земли, он сталкивается с ее магнитосферой, которая защищает планету от большей части солнечного излучения. Однако некоторые частицы солнечного ветра могут проникнуть в магнитосферу через ее полюса, где магнитное поле Земли наиболее слабое. Эти частицы ускоряются и направляются к полярным регионам, где они сталкиваются с атомами и молекулами в атмосфере. При этом происходит передача энергии от частиц к атомам, которые возбуждаются и переходят на более высокие энергетические уровни. Затем атомы возвращаются на более низкие уровни, излучая свет разных цветов в зависимости от типа атома и энергии перехода. Этот свет и образует полярные сияния, которые могут иметь разные формы, цвета и интенсивность.

Полярные сияния видны лишь на севере (и на юге), потому что они образуются вокруг магнитных полюсов Земли, где магнитные силовые линии сходятся. Чем ближе к полюсу, тем больше шансов увидеть сияние. Однако во время сильной солнечной активности, когда солнечный ветер усиливается и магнитное поле Земли искажается, полярные сияния могут распространяться на более низкие широты и быть видны даже в средних широтах.

В 1859 году произошло самая мощная известная нам солнечная вспышка, которая вызвало глобальное полярное сияние, которое было видно по всему миру, включая Карибы, Гавайи и Рим.