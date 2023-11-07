Прекрасный образец военной журналистики. Пример для подражания?

Нижеприведённая заметка опубликована 7 ноября 1944 в канадской газете Le Canada. Прочитайте быстро и бегло, а затем внимательно.

Речь идёт речь о незначительном эпизоде войны на море. В данном случае речь о канадских ВВС, атаковавших два немецких сухогруза в первых числах ноября 1944 года.

Ниже приводим текст заметки (оригинал на французском языке):

Наши ВМС одержали очередную замечательную победу!

Вчера два боевых корабля наших непобедимых ВМС перехватили два вражеских торговых судна, каждое из них водоизмещением до 3 тысяч тонн.

Один из вражеских кораблей перевозил картофель, второй — цемент, предзначенный для нужд германской промышленности. Наши моряки поднялись на борт второго корабля, приказали экипажу сесть в шлюпки и затопили вражеский корабль артиллерийским огнём.

Германские ВВС атаковали наши героические корабли, один из самолётов был, скорее всего, сбит, а ещё один, возможно, повреждён. Бой продолжался несколько часов. В результате один наш корабль был потоплен. Его экипаж (за исключением погибших) был спасён вторым кораблём, который благополучно вернулся на базу, не получив повреждений. Раненые были доставлены в госпиталь.

Наши славные моряки продолжают успешно громить врага всюду, где тот появлятся.

Конец заметки.

Прочитали? Вопросы по чтению:

1. Сколько торговых судов врага было потоплено?

2. Были ли они крупными и важными? (подсказка: до 3 тысяч тонн – категория «второстепенных судов», зато звучит сильно – “три тысячи тонн”!).

2. Судно с картошкой спаслось или нет?

3. Сколько своих военных кораблей было потеряно?

4. Были ли сбиты немецкие самолёты?

5. Были ли потери с нашей стороны?

6. Оцените заголовок и заключительную часть текста (хорошо запоминаются заголовок и заключительная часть текста) и ответьте, какое впечатление остаётся у читателя от эпизода и что же на самом деле происходило?

И обратите внимание, что в описании фактов нет ни слова лжи (скорее всего, про груз стало известно после опроса немецких моряков с одного из судов).

И заключительный вопрос: изменился ли сегодня подход в журналистике при описании боевых эпизодов?