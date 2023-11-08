Crescent Point Energy приобретает Hammerhead Energy за $1.5 млрд

Канадская нефтегазовая компания Crescent Point Energy Corp. заключила окончательное соглашение о приобретении Hammerhead Energy Inc. за 2.05 млрд канадских долларов. Об этом сообщается в пресс-релизе Hammerhead.

Общая стоимость сделки – 2.55 млрд канадских долларов (21 канадский доллар за акцию) с учётом чистого долга в размере 455 млн канадских долларов.

За счёт сделки Crescent Point планирует расширить присутствие на месторождениях сланцевой нефти и газа в Западной Канаде, добавив к активам 800 буровых площадок и 56 тыс. баррелей н.э. в сутки в 2024 году, и стать седьмой по величине канадской компанией по объёму добычи на месторождении Montney в Альберте с учётом капитальных затрат на разработку на сумму 1.45-1.55 млрд канадских долларов.

Crescent Point перемещает портфель активов из Саскачевана и Северной Дакоты в нефтегазовые месторождения Montney и Kaybob Duvernay в Альберте. В частности, в марте 2023 года Crescent Point заключила соглашение о приобретении активов Spartan Delta Corp. в Montney за 1.7 млрд канадских долларов.

Завершение сделки ожидается в конце декабря 2023 года после соблюдении обычных условий закрытия, включая одобрение регулирующими органами и акционерами.

Сделка соответствует консолидации активов среди крупных энергетических компаний – в октябре Exxon Mobil Corp. подписала соглашение о выкупе активов Pioneer Natural Resources Co., а Chevron Corp. – о приобретении Hess Corp.

После закрытия сделки акции Hammerhead будут исключены из листинга TSX и NASDAQ, на которой они начали торговаться в начале 2023 года.

CIBC Capital Markets выступает в качестве финансового советника, а Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP – американского юрисконсульта Hammerhead.

Hammerhead Energy Inc. – канадская нефтегазовая компания по разработке месторождений в регионе Montney (Альберта). Компания сменила название с Canadian International Oil Corp. на Hammerhead Resources Inc. в июле 2017 года. Штаб-квартира находится в Калгари.

Crescent Point Energy Corp. – канадская нефтегазовая компания по добыче лёгкой нефти в южном Саскачеване и центральной Альберте. Компания является одним из крупнейших независимых производителей нефти и газа в Канаде и владеет активами в регионе Western Canadian Sedimentary Basin в Канаде и Williston Basin в США. Акции котируются на Toronto Stock Exchange. Штаб-квартира находится в Калгари (Канада).