Строительная индустрия надеется на закон, который поможет выйти из спада

Строительные подрядчики требуют принятия закона, позволяющего возобновить строительство в Квебеке, которое находится на самом низком уровне в этом году, несмотря на нехватку жилья. Ассоциация работодателей призывает Квебек обязать города устанавливать количественные целевые показатели строительства жилья и ускорить выдачу разрешений.

Строительные подрядчики требуют принятия закона, позволяющего возобновить строительство в Квебеке, которое находится на самом низком уровне в этом году, несмотря на нехватку жилья. Ассоциация работодателей призывает Квебек обязать города устанавливать количественные целевые показатели строительства жилья и ускорить выдачу разрешений.

Правительство Квебека готовит свой план действий. В настоящее время проводятся консультации. Правительство пообещало озвучить ответные меры 7 ноября во время экономического брифинга министра финансов Эрика Жирара.

Квебек отстает. В последнем провинциальном бюджете не было ничего, что могло бы стимулировать предложение жилья. Законопроект 31, внесенный в июне прошлого года, направлен больше на восстановление баланса полномочий между домовладельцами и арендаторами, чем на поощрение жилищного строительства.

Со своей стороны, Онтарио и Британская Колумбия уже приступили к реализации своей стратегии по стимулированию жилищного строительства. Фактически, ситуация противоположна ситуации между этими двумя провинциями, где количество строящихся объектов близко к вершине, и Квебеком, активность которого в этой главе сопоставима с минимумом 2001 года.

Строительная ассоциация Квебека( ACQ), представляющая более 20 000 компаний, обнародовала в эту пятницу меморандум, который она заранее представила правительству.

Как и Онтарио, Квебек должен установить « цели и задачи по строительству жилых единиц и уплотнению по регионам и городам”, согласно ACQ. Организация убеждена, что такой подход позволил бы избежать существующих противоречий.

Пример противоречий : города, испытывающие нехватку доходов, ввели новый налог на новое жилье в то же время, когда они заявляют, что хотят стимулировать предложение жилья.

Для ACQ ситуация достигла критической точки и требует срочных решений.

В результате она предлагает внести на рассмотрение закон, наделяющий правительство и муниципалитеты временными полномочиями по стимулированию жилищного строительства, подобно закону об ускорении определенных инфраструктурных проектов, принятому во время пандемии.

В этом новом воплощении закон, предложенный ACQ, ослабит экологические ограничения, предложение, которое обычно оспаривается группами гражданского общества. Кроме того, она предлагает приостановить процессы общественных консультаций, а также референдумы.

Кроме того, ассоциация просит ускорить процедуру экспроприации, чтобы быстрее предоставить субсидируемое жилье.

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