Арам I отправился с патриаршим визитом в США и Канаду

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I с двухнедельным патриаршим визитом отправился в США и Канаду. Об этом сообщает пресс-канцелярия Великого Дома Киликийского.

Отмечается, что Арам I проведет встречи с представителями духовенства и армянских общин Вашингтона, Нью-Йорка, Нью-Джерси. Католикос также выступит с лекциями. Помимо этого, Арам I примет участие в съезде духовенства, который состоится в Канаде.

В июне нынешнего Арам I уже посещал нашу страну. Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли тогда приняла Католикоса, о чем написала в своем Твиттере следующее: «Добро пожаловать в Канаду, Его Святейшество Арам Первый. Являясь ключевым лидером армянской диаспоры, мы полны решимости работать вместе с вами для обеспечения стабильности в Армении и вокруг нее, а также в ближайшее время открыть наше первое посольство в Ереване».

Тогда же Его Святейшество Католикос Арам I в Оттаве встретился с министром обороны Канады Джейсоном Кени. Верховный патриарх и министр обороны обсудили ряд вопросов, в том числе касающихся нынешней ситуации на Среднем Востоке и 100-летия Геноцида армян. Они подчеркнули необходимость совместными усилиями противостоять ситуации, созданной исламскими экстремистами на Среднем Востоке и в других местах.

Верховный патриарх и министр Кени подчеркнули насущную необходимость признания и компенсации Геноцида армян. Министр особо подчеркнул необходимость защиты безопасности христианских общин на Среднем Востоке. В этой связи Его Святейшество коснулся трудностей, преодолеваемых армянством Сирии и особенно Алеппо. Верховный патриарх наградил министра Кени орденом «Рыцарь» Католикосата Великого Дома Киликийского – в знак признания его многолетнего содействия армянскому народу и Ай-Дат.

После прибытия в Оттаву председатель парламентской группы дружбы Канада-Армения Гарольд Алпрехт организовал в парламенте Канады обед в честь Его Святейшества, в ходе которого Верховный патриарх и господин Алпрехт коснулись вопросов взаимодействия Армении и Канады.