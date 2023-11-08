Психическое здоровье отца влияет на когнитивные способности детей

Удивительно, что некоторые факторы зависят от условий жизни мужчины в то время, когда он вряд ли задумывался об отцовстве — до полового созревания, в детстве. К тому же эпигенетические факторы наследуются в течение не одного, а нескольких поколений. И это не всегда плохо: например, если отец или дед недоедал в детстве, у потомков наблюдается меньшая предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и диабету.

Исследователи медицинского центра Университета Джорджтауна, США, сосредоточились на таких факторах, как употребление отцом ребенка алкоголя, влияние окружающей среды и психологическое состояние. Выбор разумен: при получении впечатляющих результатов их можно будет обнародовать и внедрить в практику — так же, как после открытия вреда никотина и алкоголя на плод будущим матерям начали рекомендовать воздержаться от этих привычек хотя бы на период беременности и грудного вскармливания.

Удалось установить, что употребление отцом алкоголя пагубно сказывается на когнитивной функции и несет угрозу развития некоторых патологических состояний. По поводу влияния на моторную активность заключений пока нет: потомство мышей-алкоголиков менее подвижно, чем нормальные мышата, а с крысами результаты прямо противоположные. Ученые полагают, что дело в видовых различиях — но подобные опыты, разумеется, невозможно проводить с людьми, поэтому остается ждать, когда появится соответствующая статистика.