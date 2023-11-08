Психическое здоровье отца влияет на когнитивные способности детей

Ранее специалисты пришли к выводу, что состояние психического здоровья мужчин не влияет на когнитивные способности их детей. При этом изученные факторы не позволили ученым объяснить эту взаимосвязь. А в ходе новой работы эксперты убедились, что симптомы депрессии и тревоги вовсе не связаны с ухудшением когнитивных результатов у их детей.
По мнению специалистов, чтобы понять роли и совокупный вклад родителей в развитие детей, нужны дополнительные исследования. А вот образ жизни матери, особенно в период беременности, напрямую влияет на здоровье детей. Отцовским влиянием ученые занимались меньше, но в последние годы объем накопленных данных вырос, и теперь биологи уверены: образ жизни, привычки и психическое состояние отца тоже отражается на детях.
Зависимость объясняется эпигенетикой — наукой, изучающей изменения активности генов, при которых структура ДНК остается прежней. Половые клетки обоих родителей могут содержать нормальный геном, но нести эпигенетические изменения, которые не всегда бывают полезны. Так, ребенок может родиться с нарушениями фетального алкогольного спектра, даже если мать никогда не употребляла алкоголь — «благодаря» отцовским наклонностям.
Удивительно, что некоторые факторы зависят от условий жизни мужчины в то время, когда он вряд ли задумывался об отцовстве — до полового созревания, в детстве. К тому же эпигенетические факторы наследуются в течение не одного, а нескольких поколений. И это не всегда плохо: например, если отец или дед недоедал в детстве, у потомков наблюдается меньшая предрасположенность к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и диабету.
Исследователи медицинского центра Университета Джорджтауна, США, сосредоточились на таких факторах, как употребление отцом ребенка алкоголя, влияние окружающей среды и психологическое состояние. Выбор разумен: при получении впечатляющих результатов их можно будет обнародовать и внедрить в практику — так же, как после открытия вреда никотина и алкоголя на плод будущим матерям начали рекомендовать воздержаться от этих привычек хотя бы на период беременности и грудного вскармливания.
Удалось установить, что употребление отцом алкоголя пагубно сказывается на когнитивной функции и несет угрозу развития некоторых патологических состояний. По поводу влияния на моторную активность заключений пока нет: потомство мышей-алкоголиков менее подвижно, чем нормальные мышата, а с крысами результаты прямо противоположные. Ученые полагают, что дело в видовых различиях — но подобные опыты, разумеется, невозможно проводить с людьми, поэтому остается ждать, когда появится соответствующая статистика.