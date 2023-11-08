Финансовый скандал в монреальской мэрии набирает силу

Мэр Монреаля пообещала провести тщательное расследование после обвинений сотрудников мэрии в коррупции и растрате.

Пока мэру Монреаля, мадам Валери Плант, не удаётся погасить набирающий силу скандал в связи со странными тратами сотрудников мэрии на личные нужды, причём, конечно же, за счёт монреальцев, которые исправно платят налоги, в том числе, и в городскую казну.

Всё началось с публикации сведений о том, что в мэрии регулярно устраиваются приёмы с приглашением высокопоставленных сотрудников, работников среднего звена и “нужных людей”, причём на каждом приёме подаются далеко не самые дешёвые блюда и напитки, а никаких убедительных оправданий этим расходам найти мэрии не удалось (понятно, что рабочие обеды бывают необходимы, но не в этих случаях).

Тут же появились сведения о том, что Управление изучения общественного мнения (Office de consultation publique) Монреаля без всякого стеснения тратит ежегодн десятки тысяч долларов на “командировки” своих сотрудников в разные страны, оплачивая авиабилеты, рестораны, проживание и другие расходы. Эти “командировки” не имеют никакого отношения к работу – Австралия, Нидерланды, Испания, Мозамбик, Бразиля, Мексика, Швейцария, Аргентина, Арабские эмираты и т.д. – что там изучают служащие, пока загадка и тайна.

Но этими расходами дело не ограничивается (хотя расходы на “ознакомительные” поездки растут из года в год). Выясняются всё более удивительные подробности о работе мадам Доминик Олливье (Dominique Ollivier) заместительницы Валери Плант и директора управления – речь не только о тратах в шикарных ресторанах и приобретении офисной мебели, которую в мэрии никто не видел, речь об обвинениях Мадам Олливье в том, что её отдел подписывал рабочие контракты с различными частными фирмами без обязательной процедуры, установленной законом. Скорее всего, контракты получали друзья “за красивые глаза”.

Оппозиция потребовала отставки Мадам Олливье и серьёзного расследования её деятельности. И 7 ноября мэр Плант публично пообещала такое расследование провести. Поручено оно будет независимым аудиторам и аудиторскому отделу мэрии. Мэр города воздержалась от обвинений в адрес своей заместительницы, отметив её высокий профессионализм и порядочность. Одновременно мэрия торжественно объявила, что все командировочные поездки отменяются до особого распоряжения.

Тем не менее, оппозиция настроена решительно и не собирается ослаблять давление на нынешнюю городскую власть. В ближайшие дни, если не в ближайшие часы, ожидаются новые разоблачения и обвинения в адрес мэрии, но насколько они будут серьёзны и насколько серьёзна ситуация, покажет ближайшее время.