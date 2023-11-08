Губернатор штата Айова заявила, что Трамп не может выиграть выборы-2024

Свою поддержку Рону ДеСантису как кандидату в президенты США высказала губернатор штата Айова Ким Рейнольдс 6 ноября на телеканале NBC.

Свою поддержку Рону ДеСантису как кандидату в президенты США высказала губернатор штата Айова Ким Рейнольдс 6 ноября на телеканале NBC.

Рейнольдс объяснила свою поддержку ДеСантиса тем, что она «верит», что он может победить на всеобщих выборах в 2024 году, в то время как бывший президент Дональд Трамп не может этого сделать.

При этом губернатор не обосновала ни свое мнение по поводу Трампа, ни свою веру по поводу губернатора Флориды. Отметим, однако, что она сидела в студии вместе с ДеСантисом.

Однако на вопрос, почему она решила нарушить традицию и не объявлять о поддержке кандидата до первичных выборов в штате, Рейнольдс сказала: «Я просто почувствовала, что не могу больше сидеть в стороне. У нас слишком многое поставлено на карту».

При этом Рейнольдс прямо заявила, что не основывает свое решение на опросах, а смотрит на человека и решает, является ли он подходящим человеком для какой-либо работы. «Я считаю, что Рон — подходящий человек для правильной работы. и я верю, что он победит», — заявила она.

Напомним, что у истеблишмента США, который хочет не допустить победы Трампа, сложилась патовая ситуация. Трамп набирает на первичных выборах почти во всех штатах более 50% голосов республиканцев. Если на съезде кандидатом от республиканцев объявят кого-то другого (что теоретически возможно, хотя маловероятно), он может баллотироваться как независимый кандидат.

С другой стороны, он по опросам уже значительно опережает Байдена в ключевых штатах, и не видно, где могли бы быть те плюсы, которые развернут мнение избирателей в пользу Байдена. Разве что произойдет событие наподобие 11 сентября 2001 года. Оно тогда резко подняло рейтинг Буша и помогло ему переизбраться.