В Канаде растёт рейтинг главы оппозиции и падает популярность Трюдо

Политическим деятелям очень легко растерять свою популярность. В Канаде растёт рейтинг Пьера Пуальевра (Главы оппозиции) и падает популярность Джастина Трюдо (Главного министра и руководителя Либеральной партии). Таковы итоги соцопроса, проведённого исследовательской организацией Abacus Data.

По этим сведениям, рейтинг одобрения Пьера Пуальевра в настоящее время составляет 40%, а в октябре он оценивался в 36%. Джастина Трюдо в данный момент поддерживают 29% опрошенных, тогда как в октябре их было 27%. Однако более высокие результаты Пьера Пуальевра по сравнению с Джастином Трюдо, скорее всего, действительно отображают реальную картину.

Несмотря на слишком малое улучшение показателей, как отмечают специалисты, тренд последних месяцев сохраняется, так как выше 30% рейтинг одобрения главного министра в последний раз поднимался в июле (31%), а уже в августе он опять опустился на 2 процента. То есть его позиции сохраняются почти на одном уровне с очень небольшим уменьшением.

За Консервативную партию Канады готовы отдать голоса 39% участников опроса (на 1% меньше, чем в октябре), а за либералов – 26% (их позиции остались без изменений).

В Abacus Data пояснили заинтересованной общественности относительно низкие рейтинги Джастина Трюдо и его партии. По мнению социологов, это связано с общей усталостью избирателей от политики либералов. Дело в том, что они правят государством с 2015 года и все уже видят, что чуда не происходит.

Опрос проводился с 27 октября по 1 ноября. В нём поучаствовали 2,2 тысячи человек. Точную оценку погрешности источник новости не сообщает, но при таком небольшом количестве опрошенных она должна быть достаточно высока.