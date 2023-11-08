В нашей стране признали, что санкции влияют на жизнь обычных канадцев

Применение Канадой рестрикций в отношении РФ влияет на жизнь обычных жителей этой страны. Об этом сообщил директор международного отдела экономических санкций Королевского банка Канады (RBC) Стивен Олсас.

«У нас все еще есть люди, которые хотят иметь возможность совершать транзакции, например, в Россию», — признал он.

В качестве примера Олсас привел пенсионные выплаты и назвал эту ситуацию «непредвиденными последствиями» применения антироссийских ограничений.

Банкир напомнил, что из-за сложности канадского законодательства в отношении применения санкций против иностранных государств необходимо «фактически прекратить любые виды платежей», которые связаны с электронными переводами в или из России. Он заявил о необходимости рекомендации от властей по этому поводу.

6 ноября в США признали, что санкции не снижают нефтяные доходы России. В октябре нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ удвоились по сравнению с сентябрем и выросли на четверть в годовом выражении. Вашингтон готовит дополнительные меры, чтобы ужесточить соблюдение правил торговли российской нефтью.

В Нидерландах выявили схему обхода антироссийских санкций. Голландские предприятия могли обходить введенные Европейским Союзом санкции против России путем экспорта продукции через Турцию. Об этом сообщило Центральное статистическое бюро Нидерландов (Centraal Bureau voor de Statistiek). Для подобного вывода исследователи проанализировали голландско-турецкий товарооборот.

Как выяснили в CBS, экспорт в Турцию возрос на 42%. Только во втором квартале этого года в Турцию была направлена продукция, находящаяся в санкционных списках на 869 млн евро, что является увеличением на 91%, чем за тот же период 2021 года», — говорится в исследовании. Установлено, что в Турцию начали чаще экспортировать офисное оборудование, грузовые машины и автобусы.