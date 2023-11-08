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Общество Дети, семья Трое подростков застрелили трёхлетнего мальчугана
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Улица, где находится дом, в котором произошла трагедия. Фото Гугл-Карты.

Трое подростков застрелили трёхлетнего мальчугана

Megan Jorgensen Ноя 8, 2023 Дети, семья, Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество, Происшествия Оставить комментарий 113 Просмотров

Под Монреалем застрелен трёхлетний малыш

Об обстоятельствах трагедии полиция и городские власти говорят скупо, пока нет деталей ужасного происшествия.

Во вторник, 7 ноября, в муниципалитете Bois-des-Filion, расположенном на северном берегу (около города Тербон, примерно в 15 минутах езды от Монреаля), полиция арестовала трёх молодых людей, которые, по всей видимости, напрямую причастны к убийству трёхлетнего малыша вечером понедельника, 6 ноября.

Трёхлетний ребёнок был убит выстрелом из огнестрельного оружия в жилом доме, и, судя по всему, убийство было совершено тремя подростками, которые развлекались с оружием. К вечеру вторника полиция поясняла ситуацию крайне сдержанно, что и понятно – погиб малыш, а убийцы – трое подростков, имена которых разглашать нельзя, так как они несовершеннолетние. Согласно первым данным следствия, речь об убийстве по неосторожности, но откуда у подростков оказалось заряженное оружие, пока не поясняется, так как следствие продолжается.

Трагедия произошла в одном из жилых домов на 34ой Авеню Bois-de-Filion, примерно в 17 часов вечера. Полиция была вызвана на место чуть позже, и прибывшие по вызову полицейские обнаружил мальчика в бессознательном состоянии. Срочно была вызвана скорая помощь, но спасти малыша не удалось, он скончался прямо в квартире.

Трое арестованных подростков, кажется (но это не точно) – члены семьи погибшего. На месте трагедии находилась и женщина, которая безутешно рыдала, и которая, судя по всему, никак не замешана в преступлении.

Судя по изображениям на карте Гугла, улицу ни в коем случае нельзя отнести к “неблагополучным” кварталам, наоборот, на ней живут представители средних слоёв населения, если не богатых. Возможно, детишки баловались с охотничьим ружъём, которое владелец не разрядил. Но это пока лишь догадки.

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