Под Монреалем застрелен трёхлетний малыш

Об обстоятельствах трагедии полиция и городские власти говорят скупо, пока нет деталей ужасного происшествия.

Во вторник, 7 ноября, в муниципалитете Bois-des-Filion, расположенном на северном берегу (около города Тербон, примерно в 15 минутах езды от Монреаля), полиция арестовала трёх молодых людей, которые, по всей видимости, напрямую причастны к убийству трёхлетнего малыша вечером понедельника, 6 ноября.

Трёхлетний ребёнок был убит выстрелом из огнестрельного оружия в жилом доме, и, судя по всему, убийство было совершено тремя подростками, которые развлекались с оружием. К вечеру вторника полиция поясняла ситуацию крайне сдержанно, что и понятно – погиб малыш, а убийцы – трое подростков, имена которых разглашать нельзя, так как они несовершеннолетние. Согласно первым данным следствия, речь об убийстве по неосторожности, но откуда у подростков оказалось заряженное оружие, пока не поясняется, так как следствие продолжается.

Трагедия произошла в одном из жилых домов на 34ой Авеню Bois-de-Filion, примерно в 17 часов вечера. Полиция была вызвана на место чуть позже, и прибывшие по вызову полицейские обнаружил мальчика в бессознательном состоянии. Срочно была вызвана скорая помощь, но спасти малыша не удалось, он скончался прямо в квартире.

Трое арестованных подростков, кажется (но это не точно) – члены семьи погибшего. На месте трагедии находилась и женщина, которая безутешно рыдала, и которая, судя по всему, никак не замешана в преступлении.

Судя по изображениям на карте Гугла, улицу ни в коем случае нельзя отнести к “неблагополучным” кварталам, наоборот, на ней живут представители средних слоёв населения, если не богатых. Возможно, детишки баловались с охотничьим ружъём, которое владелец не разрядил. Но это пока лишь догадки.