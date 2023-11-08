Правительство Квебека будет платить за учёбу на строителя

Правительство Квебека решило платить стипендию тем, кто учится на строителя

Нехватка рабочих рук в строительной области приводит к принятию нестандарных, но хороших решений. 25 долларов в час за учёбу!

Правительство Квебека приняло решение выплачивать 750 долларов еженедельно тем жителям, которые решили стать строителями и пошли учиться на ускоренных курсах приобретения или повышения квалификации. Оплата будет производиться из расчёта 25 долларов в час, а обучение будет длиться 30 часов в неделю. Таким образом, власти надеются привлечь тысячи молодых людей к получению специальности в строительной области.

Политика “финансового пряника” для обучающихся нужной в провинции профессии не нова – во время пандемии так же оплачивали срочное обучение санитаров и других работников низшего звена в медицинской области, но в стрительстве такой подход раньше наблюдался.

Благодаря стипендии обучающимся, всего власти надеются привлечь к учёбе и подготовить около пяти тысяч работников. Речь о плотниках, операторах разного вида машин, укладчиках плитки, каменщиков, штукатуров и других рабочих, которые помогут решить вопрос с нехваткой школ, жилья

Предполагаемый срок обучения специальности – примерно 4-5 месяцев. Программа рассчитана на несколько месяцев и, согласно предварительным данным, завершится к лету следующего года.

Желающие должны записаться на учёбу до 15 декабря либо в бюро Emploi Québec, либо на сайте Emploi Québec: https://quebecemploi.gouv.qc.ca/plateforme-emploi.