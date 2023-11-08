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Bâtisseur
Профессия строителя - крайне необходима.

Правительство Квебека будет платить за учёбу на строителя

Megan Jorgensen Ноя 8, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Образование, Общество, Работа, Финансы, Хорошие новости Оставить комментарий 50 Просмотров

Правительство Квебека решило платить стипендию тем, кто учится на строителя

Нехватка рабочих рук в строительной области приводит к принятию нестандарных, но хороших решений. 25 долларов в час за учёбу!

Правительство Квебека приняло решение выплачивать 750 долларов еженедельно тем жителям, которые решили стать строителями и пошли учиться на ускоренных курсах приобретения или повышения квалификации. Оплата будет производиться из расчёта 25 долларов в час, а обучение будет длиться 30 часов в неделю. Таким образом, власти надеются привлечь тысячи молодых людей к получению специальности в строительной области.

Политика “финансового пряника” для обучающихся нужной в провинции профессии не нова – во время пандемии так же оплачивали срочное обучение санитаров и других работников низшего звена в медицинской области, но в стрительстве такой подход раньше наблюдался.

Благодаря стипендии обучающимся, всего власти надеются привлечь к учёбе и подготовить около пяти тысяч работников. Речь о плотниках, операторах разного вида машин, укладчиках плитки,  каменщиков, штукатуров и других рабочих, которые помогут решить вопрос с нехваткой школ, жилья

Предполагаемый срок обучения специальности – примерно 4-5 месяцев. Программа рассчитана на несколько месяцев и, согласно предварительным данным, завершится к лету следующего года.

Желающие должны записаться на учёбу до 15 декабря либо в бюро Emploi Québec, либо на сайте Emploi Québec: https://quebecemploi.gouv.qc.ca/plateforme-emploi.

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