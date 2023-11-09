Крупный жилищный бум недалеко от Монт-Сент-Анн

Несмотря на плохое состояние курорта Мон-Сент-Анн, строительство домов и рост населения в окрестностях горы продолжаются с безумной скоростью. В Бопре в период с 2016 по 2021 год количество жителей муниципалитета увеличилось более чем на 10%. С 2006 года рост даже составил почти 40%.

На стороне Сен-Ферреоль-Ле-Неж рынок также работает очень хорошо. В период с 2016 по 2021 год количество граждан увеличилось примерно на 17%. С 2006 года прирост населения даже приблизился к 50%. Повсюду по-прежнему много стартовых площадок, и на горизонте пока нет никаких признаков замедления. На расположенном у подножия горы бульваре Беланже, в Бопре в ближайшее время должен быть построен целый квартал.

«Очарование Мон-Сент-Анн существует, а появление горных велосипедов открывает новые туристические возможности. Летом здесь часто было пустынно, но осенью и зимой уже нет. Это новая реальность, новая культура. Гольф немного утратил свою престижность, но многие люди превратили свое временное место жительства в постоянное. Для нас это выгодно», – говорит Пьер Рено, мэр Бопре.

Стремительное расширение муниципалитета даже немного удивило его. Туристические автобусы исчезли, но местных жителей стало больше.

«Честно говоря, я не ожидал увидеть такого большого развития событий. Промоутеры увидели в этом потенциал. Наше население составляет 4400 человек. В частности, его оценивают с помощью счетчиков воды. Оно продолжает расти, и в прошлом году мы выдали разрешения на строительство на сумму 58 миллионов долларов», – добавляет г-н Рено.

Дальше на Восток развитие не останавливается в Сен-Ферреоль-Ле-Неж. Здесь также разместились предприятия, такие как пивоваренный завод в горах, и чего ожидали жители, небольшой населенный пункт.