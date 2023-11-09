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Новости Канадского тренера по фигурному катанию осудили за домогательства

Канадского тренера по фигурному катанию осудили за домогательства

Виктория Христова Ноя 9, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 19 Просмотров

Один год тюремного заключения получил канадский тренер по фигурному катанию Ришар Готье, осужденный по делу о сексуальном домогательстве к несовершеннолетнему спортсмену.

 

Суд установил, что в 1980-е годы, когда Готье было 20 лет, он совершал непристойные действия в отношении своего подопечного, которому тогда было 14 лет.

Тренер купался голым вместе с подопечным, принимал с ним душ и спал в одной кровати.

Суд посчитал, что данные действия принесли потерпевшему серьезный моральный вред.

Личность потерпевшего не разглашается.

Отметим, у Готье тренировались олимпийские чемпионы Меган Дюамель, Эрик Редфорд, Жами Сале и Давид Пеллетье.

 

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