Канадского тренера по фигурному катанию осудили за домогательства

Один год тюремного заключения получил канадский тренер по фигурному катанию Ришар Готье, осужденный по делу о сексуальном домогательстве к несовершеннолетнему спортсмену.

Суд установил, что в 1980-е годы, когда Готье было 20 лет, он совершал непристойные действия в отношении своего подопечного, которому тогда было 14 лет.

Тренер купался голым вместе с подопечным, принимал с ним душ и спал в одной кровати.

Суд посчитал, что данные действия принесли потерпевшему серьезный моральный вред.

Личность потерпевшего не разглашается.

Отметим, у Готье тренировались олимпийские чемпионы Меган Дюамель, Эрик Редфорд, Жами Сале и Давид Пеллетье.