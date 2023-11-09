Новая книга папы римского Франциска выйдет весной

Новая книга папы римского Франциска «Жизнь. Моя история в истории», в которой понтифик впервые рассказывает историю своей жизни через ключевые события, начиная с Второй мировой войны в 1939 году, когда ему было почти три года, и до настоящего дня, выйдет весной 2024 года в издательстве HarperCollins Publishers.

Том, задуманный совместно с HarperCollins Italia, представляет собой глобальный проект издателя, выйдет в свет в Италии, США, Великобритании, Канаде, Бразилии, Франции, Германии, Мексике, Польше, Португалии, Испании и Южной Америке.

Группа HarperCollins впервые публикует книгу папы Франциска.

«Жизнь — это необыкновенное путешествие на протяжении десятилетий, в котором можно проследить самые важные этапы нашего времени через воспоминания Папы.

Среди них: падение Берлинской стены, государственный переворот Виделы в Аргентине, высадка на Луну в 1969 году, а также чемпионат мира 1986 года, где Марадона забил гол, вошедший в историю как «Мано де Диос».

Мемуары главы Святого Престола, который со своей очень личной точки зрения рассказывает о годах истребления евреев нацистами, о применении атомной бомбе в Хиросиме и Нагасаки, о великом экономическом спаде 2008 года, обрушении башен-близнецов, пандемии, отставке своего предшественника Бенедикта XVI и конклаве, избравшем его папой.

В то же время Франциск высказывает важные мысли по самым острым текущим проблемам: социальному неравенству, климатическому кризису, вооруженным конфликтам, атомному оружию, расовой дискриминации, борьбе за жизнь.

Голос папы Франциска чередуется с голосом рассказчика Фабио Маркезе Рагоны, ватиканского корреспондента телегруппы Mediaset, который в каждой главе описывает исторический контекст, в котором жил глава Ватикана.

«В этой книге мы рассказываем историю моей жизни, через самые важные и драматические события, которые человечество пережило за последние восемьдесят лет, — комментирует Папа Франциск, — это книга, которая видит свет, потому что, прежде всего, самые молодые люди, могут прислушаться к голосу пожилого человека и задуматься о том, что пережила наша планета, чтобы не повторять ошибок прошлого. Давайте подумаем, например, о войнах, которые преследовали и продолжают преследовать мир. „Давайте подумаем о геноцидах, гонениях, ненависти между братьями и сестрами разных религий! Сколько боли! Когда мы достигаем определенного возраста, важно даже для самих себя вновь открыть книгу воспоминаний и помнить: учиться на оглядываясь назад во времени, чтобы заново открыть для себя все нехорошее, ядовитое, что мы пережили вместе с совершенными грехами, но также и пережить все хорошее, что Бог послал нам. слишком поздно!“.

Брайан Мюррей, президент и исполнительный директор HarperCollins Publishers, пояснил, что для издательства «большая честь опубликовать книгу папы Франциска».

«От своей жизни в Аргентине до назначения на пост понтифика Католической церкви Папа Франциск прожил исключительную жизнь, став свидетелем некоторых из самых определяющих моментов в новейшей истории. Мы с нетерпением ждем возможности представить его историю читателям журнала Worldwide», — добавил он.