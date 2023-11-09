Программа замещения пластика экологически чистым бамбуком запущена в Китае

Китай приступил к реализации трехлетнего плана по продвижению бамбука в качестве экологически чистого заменителя пластмасс. Предусматривается создание промышленной системы для достижения этой цели, включая выращивание бамбука, его глубокую переработку и расширение рынка.

К 2025 году совокупная добавленная стоимость основных продуктов по программе «бамбук вместо пластика» увеличится более чем на 20 процентов по сравнению с 2022 годом.

Бамбук — возобновляемый зеленый ресурс, который быстро растет, созревает за три-пять лет, имеет низкую себестоимость производства и обладает выдающейся способностью связывать углерод. Он безвреден для окружающей среды и поддается биологическому разложению, что делает его по меньшей мере на 80 процентов жизнеспособной альтернативой пластику.

Китай обладает богатыми ресурсами бамбука и огромным потенциалом для промышленного развития, напоминает издание. Здесь произрастает 837 видов бамбука, занимающих площадь в 7,56 миллиона гектаров, с общим годовым производством 150 миллионов тонн материалов из него.

В настоящее время в стране насчитывается более 10 000 предприятий по переработке бамбука, а объем производства бамбуковой промышленности увеличился с 82 миллиардов юаней (11,26 миллиона долларов) в 2010 году до 415,3 миллиарда юаней в 2022 году. По данным властей, к 2035 году общий объем производства бамбуковой промышленности Китая превысит один триллион юаней.