Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости В Мире Программа замещения пластика экологически чистым бамбуком запущена в Китае

Программа замещения пластика экологически чистым бамбуком запущена в Китае

Виктория Христова Ноя 9, 2023 В Мире, Новости Оставить комментарий 9 Просмотров

Китай приступил к реализации трехлетнего плана по продвижению бамбука в качестве экологически чистого заменителя пластмасс. Предусматривается создание промышленной системы для достижения этой цели, включая выращивание бамбука, его глубокую переработку и расширение рынка.

 

К 2025 году совокупная добавленная стоимость основных продуктов по программе «бамбук вместо пластика» увеличится более чем на 20 процентов по сравнению с 2022 годом.

Бамбук — возобновляемый зеленый ресурс, который быстро растет, созревает за три-пять лет, имеет низкую себестоимость производства и обладает выдающейся способностью связывать углерод. Он безвреден для окружающей среды и поддается биологическому разложению, что делает его по меньшей мере на 80 процентов жизнеспособной альтернативой пластику.

Китай обладает богатыми ресурсами бамбука и огромным потенциалом для промышленного развития, напоминает издание. Здесь произрастает 837 видов бамбука, занимающих площадь в 7,56 миллиона гектаров, с общим годовым производством 150 миллионов тонн материалов из него.

В настоящее время в стране насчитывается более 10 000 предприятий по переработке бамбука, а объем производства бамбуковой промышленности увеличился с 82 миллиардов юаней (11,26 миллиона долларов) в 2010 году до 415,3 миллиарда юаней в 2022 году. По данным властей, к 2035 году общий объем производства бамбуковой промышленности Китая превысит один триллион юаней.

 

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*