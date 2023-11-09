После ухода с поста президента Трамп увеличил состояние на $500 млн

Состояние экс-главы Белого дома Дональда Трампа после ухода с поста в 2021 году резко выросло на $500 млн ‒ с $2,6 млрд до $3,1 млрд. Как указывают аналитики, бизнес миллиардера в сфере недвижимости показал устойчивость, невзирая на сложную ситуацию на американском рынке.

За последние два года подлетели в цене многие объекты, владельцем которых является Трамп. В числе них ‒ курорт Мар-а-Лаго в Палм-Бич и отель Doral Resort в Майами, а также Национальный гольф-клуб, стоимость которого возросла более чем на 50% с 2019 года.

Увеличить капиталы Трампу также помогла сделка по продаже отеля в Вашингтоне ‒ благодаря данной операции предприниматель расплатился с долгами и получил большую сумму наличных.

В отчете о финансовом состоянии экс-президента Америки за 2021 год его капитал оценивается в $4,5 млрд. В то же время, судя по данным штата Нью-Йорк, Трамп завышает сумму. Судя по данным из открытых источников, ряд объектов недвижимости в 2,5-3 раза дешевле, чем заявляет сам Трамп.

В конце сентября суд признал экс-президента Соединенных Штатов виновным в мошенничестве. Нью-Йоркский судья Артур Энгорон постановил, что бизнесмен и его фирма Trump Organization смошенничали при получении кредитов путем противозаконного завышения стоимости активов. 6 ноября Трамп прилетел в суд в Нью-Йорке, где проходят слушания по данному делу.