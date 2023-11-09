Англоязычные университеты Квебека за поддержку французского языка. Но есть “но”

Студенты англоязычных университетов Квебека будут изучать французский. Но правительство должно отказаться от повышения платы за учёбу неквебекских студентов.

Ректоры трёх англоязычных университетов Квебека – McGill, Concordia и Bishop встретились с Франсуа Лего, премьер-министром Квебека. В ходе беседы руководство университетов выступило с инициативой – не менее 40% студентов этих университетов будут изучать французский, как обязательный предмет, чего до сих пор не было (французский изучали лишь те, для кого изучение языка было профильным – лингвисты, медики и т.д.) Но университеты просят правительство Лего отказаться от плана введения новой модели тарификации (платы за учёбу) иностранными студентами и студентами из других канадских провинций.

Несколько недель назад правительство приняло решение увеличить плату за учёбу для этих категорий студентов. Министр высшего образования Квебека Паскаль Дери (Pascale Déry) объявила, что канадские студенты, не резиденты Квебека со следующего учебного года будут платить 17 тысяч долларов в год, тогда как сегодня они платят 9 тысяч долларов. Что касается иностранных студентов, то плата будет повышена до 20 тысяч долларов. Три тысячи долларов из общей суммы будет получать правительство, остальная часть суммы остаётся в распоряжении учебного заведения (после выплаты налогов).

По заявлению министра, все дополнительные доходы от повышения платы за учёбу будут направлены на улучшение финансирования франкоязычных университетов в рамках политики продвижения французского языка в провинции.

Все три англоязычных университета осудили повышение платы и предупредили, что такая политика приведёт к резкому сокращению числа студентов из других провинции и стран, обучающихся в Квебеке. По мнению ректоров, повышение платы не только не приведёт к росту доходов, а сократит их. Университет Бишоп вообще может разориться, а МкГилл и Конкордия понесут убытки в сумме примерно 100 миллионов долларов, если не больше.

Университеты считают, что повышение платы следует отменить, но они согласны с тем, что роль французского языка должна повышаться. В связи с этим надо усиливать обучение языку, а не повышать плату за учёбу. Студенты будут обязаны изучать французский, а за отличные результаты в учёбе они будут поощряться особыми стипендиями. Но для осуществления такой политики необходимо отменить резкое повышение платы.

Министр высшего образования уже заявила, что состоявшаяся дискуссия была откровенной и плодотворной. Министр подчеркнула, что пока решение о повышении платы незименно, но что стороны готовы обсуждать положение и дальше, чтобы найти решение.