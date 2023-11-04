По данным APCHQ, в Квебеке “заблокировано” 25 000 жилых единиц

Крошечная выборка из 42 застройщиков-подрядчиков сообщает о 25 000 единиц жилья, которые в настоящее время заблокированы по разным причинам, согласно опросу, проведенному ассоциацией профессионалов строительства и жилищного строительства Квебека (APCHQ) среди ее членов.

Крошечная выборка из 42 застройщиков-подрядчиков сообщает о 25 000 единиц жилья, которые в настоящее время заблокированы по разным причинам, согласно опросу, проведенному ассоциацией профессионалов строительства и жилищного строительства Квебека (APCHQ) среди ее членов.

« С математической точки зрения это 25 000 единиц жилья, но если мы пересчитаем их по количеству человек, то, когда в Квебеке мы находим в среднем 2,3 человека на семью, это примерно эквивалентно городу Шавиниган или Сен-Гиацинт», – объясняет Изабель Демерс, вице-президент по жилищным вопросам.-председатель Отдела по связям с общественностью в APCHQ. На самом деле речь идет о 57 500 человеках, которые могли бы быть размещены, если исходить из этого среднего показателя.

Эта цифра в 25 000 человек-лишь верхушка айсберга, поскольку ассоциация насчитывает тысячи членов. « Это большая недооценка”, – признает г-жа Демерс. Это те, кто любезно сообщил нам об этом, потому что есть несколько человек, которые не хотят этого говорить. Иногда они не обязательно имеют в виду, что у них заблокированы проекты, потому что они обсуждают их с городами или ведут переговоры с банками».

Региональное распределение этой очень ограниченной выборки показывает, что 10 000 единиц заблокированы в регионах Монреаль-Лаврентия, почти 7000-в Эстри, около 4500-в Монтереже, 2000-в Оттаве и около 1000-в Объединенных секторах Ланодьер и Маврикий, остальные распределены в других местах, особенно в регионе регион Квебек.

« Это смесь многоквартирных домов, домов на одну семью, таунхаусов, но сейчас в Квебеке в основном строится многоквартирный дом. Здесь мы находим определенные социальные проекты, такие как, например, кооперативные проекты», – перечисляет г-жа Демерс.

Часто упоминалась проблема административной обременительности городов при выдаче разрешений, но APCHQ отмечает, что существуют также проблемы с зонированием, а также рост явления « не в моем дворе ».

Это имеет место в некоторых жилых районах, где граждане не хотят, чтобы их окружающая среда изменялась многоквартирными домами, объясняет Изабель Демерс, которая приводит этот пример : « был проект, который соответствовал всем мерам социальной приемлемости, которые мы можем себе представить, т. е. близок к стандарту общественный транспорт, с продуктовым магазином, с детским садом, школами, подразделениями, которые были как социальными, так и доступными, и подразделениями, которые были менее доступными, действительно проект, который ставит галочки во всех полях. Затем было 48 граждан, которые решили заблокировать его, потому что он блокировал просмотр, который для них был важен. Мы понимаем, что для них этот вид важен, но это происходит за счет уплотнения и жилья для многих других домохозяйств” »

APCHQ считает, что пришло время перейти от слов к делу в вопросе уплотнения городской территории для решения жилищного кризиса. « В общем, мы должны прекратить бросать мяч друг в друга. Каждый должен взять на себя свою долю ответственности и сказать себе : что мы можем сделать, чтобы гарантировать, что мы сможем построить эти дома и жилища для размещения всего мира».

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