Число жертв землетрясений в Турции превысило 35 тыс. человек

Жертвами землетрясений в Турции стали более 35 тысяч человек, 14 февраля заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Я желаю выздоровления 105 505 раненым, которые были спасены», — заявил турецкий лидер.

В Турции жертавми землетрясений 6 февраля стали 35 418 человек. С учетом погибших в Сирии землетрясения унесли жизни примерно 41,2 тыс. человек

Минздрав Сирии назвал 14 февраля окончательное число погибших при землетрясении, сообщает пресс-служба ведомства.

Окончательное число погибших из-за землетрясения в подконтрольных Дамаску районах достигло 1 414, пострадали 2 357 человек

Землетрясение, произошедшее в Турции 6 февраля, привело к более чем 3 тысячам афтершоков, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган 14 февраля, выступая перед правительством.

По словам Эрдогана землетрясение затронуло зону в 500 км, на которой проживают 13 млн. человек. Суммарная мощь земных толчков была больше, чем сотни атомных бомб. Некоторые здания устоявшие после первого землетрясения, разрушились после второго — уточнил Эрдоган.

Количество жертв землетрясения в Турции оценивается в 35 418 человек. Это самое крупное бедствие природного характера в современной турецкой истории.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,8 произошло 6 февраля на границе Турции и Сирии. Оно оказалось самым сильным с 1939 года, когда в результате землетрясения магнитудой 7,9 погибли 32 тысячи человек. В это число вошли не только погибшие под завалами, но и замерзшие в результате обрушившихся тогда же заморозков.

Новое землетрясение также сравнили с трагедией 1999 года, когда землетрясение магнитудой 7,7 произошло около Стамбула и унесло жизни 17 тысяч человек.