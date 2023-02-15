Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Новости Кальций. Какие препараты лучше? Из какой еды получить?
Lait
Молоко на прилавках.

Кальций. Какие препараты лучше? Из какой еды получить?

Виктория Христова Фев 15, 2023 Новости, Общество, Полезные продукты Комментарии к записи Кальций. Какие препараты лучше? Из какой еды получить? отключены 35 Просмотров

Кальций, в основном нужен костям, а также влияет на нервную возбудимость, сократительную способность мышц, секрецию гормонов и свертываемость крови. 

Однако среди учёных все отчетливей звучат опасения по поводу возможных неблагоприятных последствий, прежде всего со стороны сердечно-сосудистой системы при потреблении кальция в дозах выше физиологических норм, особенно лицами пожилого возраста. Результаты исследований противоречивы: многие доказывают связь потребления препаратов кальция и кальцификации артерий и вен, а какие-то не доказывают.

Также нужно помнить, что в отличие от БАД, любой пищевой продукт дает нам не только кальций. Например, молоко также является богатым источником других необходимых питательных веществ, например, фосфора, селена, калия, магния и цинка, а также витаминов B1, B2 и B12 . Кальциевые добавки рекомендуется принимать только тем, кто не может полноценно питаться или у кого не усваиваются продукты, содержащие кальций. А также тем у кого уже есть остеопороз и высокий риск переломов или на фоне лечения специфическими препаратами от остеопороза (многие из них снижают уровень кальция в крови).

Многие продукты питания содержат кальций. Например, в 100 г сыра может содержаться до 1 г кальция, в 100 г молока и йогурта содержится от 100 до 180 мг, тогда как в 100 г злаков обычно содержится 30 мг кальция. Многие растительные продукты, также богаты кальцием, такие как капуста, брокколи и кресс-салат, содержат от 100 до 150 мг кальция на 100 г.

Кальций — минерал, которого больше других в теле человека. Он необходим для:

  • поддержания здоровья костей (достаточное количество кальция помогает снизить риск переломов, остеопороза и диабета);
  • сокращения и расслабления сосудов;
  • сокращения мышц;
  • передачи нервных импульсов;
  • секреции гормонов.

В 100 г чеснока содержится 181 мг кальция и 6,4 г белка. Если вы любите чеснок, почаще добавляйте его в блюда и закуски: он снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, имеет противоопухолевый и антимикробный эффекты, помогает нормализовать уровень глюкозы.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal