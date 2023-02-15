Кальций. Какие препараты лучше? Из какой еды получить?

Кальций, в основном нужен костям, а также влияет на нервную возбудимость, сократительную способность мышц, секрецию гормонов и свертываемость крови.

Однако среди учёных все отчетливей звучат опасения по поводу возможных неблагоприятных последствий, прежде всего со стороны сердечно-сосудистой системы при потреблении кальция в дозах выше физиологических норм, особенно лицами пожилого возраста. Результаты исследований противоречивы: многие доказывают связь потребления препаратов кальция и кальцификации артерий и вен, а какие-то не доказывают.

Также нужно помнить, что в отличие от БАД, любой пищевой продукт дает нам не только кальций. Например, молоко также является богатым источником других необходимых питательных веществ, например, фосфора, селена, калия, магния и цинка, а также витаминов B1, B2 и B12 . Кальциевые добавки рекомендуется принимать только тем, кто не может полноценно питаться или у кого не усваиваются продукты, содержащие кальций. А также тем у кого уже есть остеопороз и высокий риск переломов или на фоне лечения специфическими препаратами от остеопороза (многие из них снижают уровень кальция в крови).

Многие продукты питания содержат кальций. Например, в 100 г сыра может содержаться до 1 г кальция, в 100 г молока и йогурта содержится от 100 до 180 мг, тогда как в 100 г злаков обычно содержится 30 мг кальция. Многие растительные продукты, также богаты кальцием, такие как капуста, брокколи и кресс-салат, содержат от 100 до 150 мг кальция на 100 г.

Кальций — минерал, которого больше других в теле человека. Он необходим для:

поддержания здоровья костей (достаточное количество кальция помогает снизить риск переломов, остеопороза и диабета);

сокращения и расслабления сосудов;

сокращения мышц;

передачи нервных импульсов;

секреции гормонов.

В 100 г чеснока содержится 181 мг кальция и 6,4 г белка. Если вы любите чеснок, почаще добавляйте его в блюда и закуски: он снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, имеет противоопухолевый и антимикробный эффекты, помогает нормализовать уровень глюкозы.