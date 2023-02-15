Большинство демократов не хотят, чтобы Байден переизбирался

Более половины сторонников Демократической партии не хотят видеть действующего президента США Джо Байдена кандидатов от своей партии на выборах 2024 года. Это показали результаты социологического опроса.

52% опрошенных сторонников Демократической партии ответили отрицательно на вопрос о том, поддерживают ли они переизбрание Байдена президентом в 2024 году.

Несмотря на прохладность ядерного электората демократов к действующему президенту, опрос не показал очевидного альтернативного претендента на выдвижение. Сенатор Берни Сандерс получил поддержку 13% опрошенных, что делает его вторым по популярности среди возможных кандидатов на выдвижение от демократов. Вице-президент Камала Харрис получила 12% поддержки, а министр транспорта Пит Буттиджич — 10%.

Результаты показывают, общее остутствие энтузиазма среди демократов касательно кандидатов от своей партии. 80-летний Байден растерял импульс популярности среди однопартийцев, который он получил по итогам победы на выборах в 2020 году. Однако за это время демпартия не выдвинула харизматичную и популярную альтернативу действующему президенту. Если так думают сторонники демокатов, то в среднем по электорату ситуация для демпартии еще более плачевная.

Следовательно, стратегия демпартии на выборах 2024 года будет, в очередной раз, строиться не на конструктивных предложениях собственной программы, а не демонизации республиканского кандидата. И бывший президент Дональд Трамп и главный альтернативный претендент на выдвижение губернатор Флориды Рон ДеСантис подходят под такую стратегию.