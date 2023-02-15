Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Экономика Недвижимость Инфляция : цены не повернутся вспять, предупреждает аналитик финансового рынка
Дом

Инфляция : цены не повернутся вспять, предупреждает аналитик финансового рынка

Виктория Христова Фев 15, 2023 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Инфляция : цены не повернутся вспять, предупреждает аналитик финансового рынка отключены 39 Просмотров

«С повышением процентной ставки мы сокращаем возможности заимствования примерно на 40 процентов”

«То, что происходит на другом конце планеты, влияет на наши кампании», – начал Саймон Бриер, аналитик финансового рынка R. J. O’Brien. По его мнению, инфляция и стоимость жизни не близки к снижению и возвращению к тому, что было раньше. «Мы находимся в ситуации, когда у нас высокая инфляция»,-заявил он. Но мы стремимся к 2 %, это способ сказать, что есть жизнь». Цены могут расти менее быстрыми темпами, но пути назад не будет.

«Сегодня доступ к собственности очень затруднен»,-признал он. По его словам, это “журнал платежей”, то есть потенциальный покупатель оценивает, сколько он может платить в месяц, чтобы уложиться в бюджет.

«С повышением процентной ставки мы сокращаем возможности заимствования примерно на 40 процентов”, – сказал он.

Экономист также говорит, что его очень беспокоит задолженность. «У нас здесь, в Канаде, огромная задолженность», – пояснил г-н Бриер, добавив, что на каждые 100 долларов дохода приходится примерно 180 долларов долга.

Он относит это к относительному, говоря, что лучше, чтобы задолженность находилась в активе недвижимости в рамках ипотеки, чем задолженность по кредитной карте при быстром потреблении.

Кроме того, долг в Канаде в значительной степени принадлежит канадцам, а не иностранным покупателям.

“Задолженность делает экономическую среду чрезвычайно уязвимой для повышения ставок”, – заявил он.

 

 

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в  компании Vendirect за 2021 год!  Ура! 

 У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal