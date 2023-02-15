Gотепление климата менее, чем на 2 градуса повлечёт ускорение таяния ледников в 30 раз

Международная команда климатологов выявила, что потепление климата на 1,8 градуса Цельсия сделает фактически необратимым скорость таяния ледников Гренландии и Западной Антарктики.

Такое повышение температуры запустит цепную реакцию, которая в течение следующих полутора столетий резко ускорит таяние ледовых массивов из-за дестабилизации и расколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей южнокорейского Института фундаментальных исследований (IBS).

«Если мы не будем ничего предпринимать, эти процессы сами по себе приведут к росту уровня моря минимум на метр в ближайшие 130 лет», – цитирует издание профессора IBS Акселя Тиммерманна.

Только таяние указанных двух разрушающихся ледников при неблагоприятном стечении обстоятельств приведёт к увеличению уровня мирового океана более чем на 140 сантиметров. По словам специалистов, это вызовет множество проблем для инфраструктуры прибрежных городов и государств.

Как объясняют исследователи, эта модель учитывала то, как на таяние ледников влияют различные изменения в их структуре, в том числе появление трещин, расколов, айсбергов, скоплений талой воды на поверхности льда и прочих процессов, потенциально способных ускорить движение ледовой массы в сторону моря и уменьшение ее общего объема. Проведенные учеными расчеты показали, что потепление климата на 1,8 градуса Цельсия запустит своеобразную самоподдерживающуюся цепную реакцию, которая резко ускорит процесс таяния ледников в ближайшие полтора столетия. Это связано с тем, что дальнейший рост температур приведет к дестабилизации и расколу ледников Гренландии и Западной Антарктики, в результате чего процесс их таяния ускорится примерно в 30 раз, причем остановить его уже будет невозможно. В результате этого уровень моря, как показывают подсчеты профессора Тиммерманна и его коллег, уже к 2 150 году повысится примерно на метр только за счет таяния этих двух разрушающихся ледовых массивов, причем при неблагоприятном стечении обстоятельств рост уровня мирового океана составит более 140 см. Это породит массу проблем для инфраструктуры прибрежных городов и государств, подытожили ученые. Почти все климатологи не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температуры не удастся сдержать на отметке в 1,5 градуса Цельсия. Об этом говорят не только сотни компьютерных моделей климата планеты, но и тысячи замеров, полученных при помощи различных климатических спутников, сухопутных метеорологических станций и океанических буйков. Этот процесс, как предполагают ученые, приведет к значительному повышению уровня мирового океана за счет таяния ледников Гренландии и Арктики, а также самых уязвимых ледовых массивов Западной Антарктики. По прогнозам экспертов ООН, если уровень выбросов парниковых газов будет расти с текущими темпами, уровень моря вырастет примерно на 30-50 см к концу этого столетия.