В Канаде раскритикованы законы об эвтаназии

Законы Канады, касающиеся эвтаназии, недостаточно конкретизированы и в них отсутствуют «фундаментальные гарантии для уязвимых людей», заявила Мадлен Ли.

Законы Канады, касающиеся эвтаназии, недостаточно конкретизированы и в них отсутствуют «фундаментальные гарантии для уязвимых людей», заявила Мадлен Ли.

Ли является главой глава University Health Network, исследовательской больницы, связанной с Университетом Торонто, и одним из тех врачей, которые подписывают заявки пациентов на эвтаназию.

Ли заявила о том, как она сожалеет о том, что предоставила право на эвтаназию 20-летнем молодому человеку с раком, который имел 65-процентный шанс на излечение. Человек отказался от лечения, и двое других экспертов по предоставлению эвтаназии (MAID) согласились, что этот человек соответствуют критериям приемлемости. У человека было «тяжелое неизлечимое состояние», которое, по ее словам, было неизлечимым только потому, что человек отказался от доступного лечения.

«Этот человек организовал прощальную вечеринку. Они пригласили всех своих друзей в атриум больницы и заказали пиццу, назвав это обратным днем рождения. Процедура обычно занимает около 5 минут, но в этом случае она была дольше, чем обычно, потому что в остальном пациент был молод и здоров. В конце концов его сердце остановилось», — рассказала она.

Она пояснила, что когда подумала об этом, то «пожалела, что покончила с жизнью этого молодого человека», не зная даже его. «В действующем законе нет места для клинического суждения и нет условий для содержательного разговора. Если бы это было так, этот человек мог бы быть жив сегодня», — заявила она.

Те, кто хочет умереть при помощи медиков, должны соответствовать нескольким критериям, хотя критики, в том числе доктор Мадлен Ли, говорят, что законы отсутствуют.

Ли описывает, как она не позволяет своим личным ценностям влиять на то, как она оценивает пациентов для MAID, но отмечает, что она не считает, что MAID следует предоставлять при психических расстройствах. Либералы Трюдо недавно решили отложить расширение MAID для людей, страдающих исключительно психическими заболеваниями.

«Я считаю, что мы не должны предоставлять MAID для лечения психических расстройств — и, в более широком смысле, для лечения хронических заболеваний. Я не думаю, что смерть должна быть решением общества для всех форм страданий», — пишет Ли.

«Помощь кому-то умереть, особенно если в противном случае он бы этого не сделал, не должно сводиться к проставлению галочек в списке», — заключает она.