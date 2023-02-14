Ожидается, что количество домов, выставленных на продажу, увеличится во 2-й половине 2023 года

Ожидается, что количество новых заявок на продажу на канадском рынке жилья упадет в первом квартале, а затем восстановится в конце года и замедлится до более скромных темпов роста в 2024 году, говорится в новом отчете.

В своей статье экономист Риши Сонди из TD Economic Services предсказал, что слабые продажи и более низкие цены приведут к снижению числа заявок на продажу в первом квартале 2023 года.

Затем Г-Н Сонди ожидает, что число учащихся увеличится на 7% в период со второго по четвертый квартал, а затем замедлится до темпов роста около 2% в 2024 году.

Хотя он прогнозирует некоторую слабость в краткосрочной перспективе, экономист также видит, что растущий спрос поддерживает равновесие на рынках и поддерживает положительный рост цен на жилье, особенно во второй половине этого года.

Канадская ассоциация недвижимости прогнозирует, что продажи жилой недвижимости вырастут на 10,2% в 2024 году, поскольку рынки продолжат возвращаться к нормальной жизни. Кроме того, она ожидает, что средняя цена жилья по стране вырастет на 3,5% с 2023 по 2024 год примерно до 685 056 долларов, что будет ниже уровня 2022 года, но вернется к уровню 2021 года.

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