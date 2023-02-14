Kruger Packaging модернизирует завод тарного картона в Монреале

Компания Kruger Packaging объявила об инвестициях в размере более 30 млн долларов в модернизацию завода по производству тарного картона Place Turcot в Монреале.

После преобразования предприятие станет первым в Северной Америке, выпускающим крафт-картон из на 100% переработанного сырья.

Материал используется для изготовления ламината высокого давления для мебели, столешниц и декоративных панелей.

Известно, что в поддержку этого инновационного проекта правительство Канады выделяет 10 млн долларов в рамках программы «Инвестиции в преобразование лесной промышленности» (IFIT), а правительство провинции Квебек предоставляет сумму более 3 млн долларов в рамках программ Innovation Bois и EcoPerformance.

В дополнение к экологически чистому пропитанному крафт-картону Place Turcot будет выпускать другие специальные продукты из на 100% переработанного сырья, включая гипсокартонную бумагу, индивидуальный картон для жилищного строительства, складной картон для упаковки пищевых продуктов, соответствующий требованиям FDA, и облицовочный картон с белым покрытием.

Проект преобразования завода поможет сохранить 153 рабочих места и укрепит лидирующие позиции Kruger на рынке переработки бумаги и картона в Канаде.