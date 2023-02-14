Глобальное потепление ставит под угрозу бизнес по производству кленового сиропа

Из-за теплой зимы американские производители кленового сиропа вынуждены уходить дальше на север. Этого нельзя сказать о канадской стороне, где подобный бизнес может только выиграть

Мировое производство кленового сиропа сосредоточено в Канаде и в США. В этих регионах растут сахарные клёны, сок которых удается получить только при определенной дневной температуре.В конце зимы она должна колебаться в районе нуля в течение небольшого промежутка времени.

Потепление в это время года не способствует нужному содержанию сахара в деревьях, из-за чего на приготовления сиропа требуется больше времени. Также такие условия могут вызвать появление насекомых-вредителей.

Доход от производства сиропа в США оценивают в более чем $1 млрд в год. Специалисты считают, что даже высокие прошлогодние показатели мало повлияют на непредсказуемы погодные условия в будущем. Некоторые производители уже принимают различные меры, чтобы не потерпеть убытки. Многие пытаются уделять внимание здоровью клёнов, также используют специальные вакуумные насосы, чтобы добывать из клёнов больше сока. Если говорить о севере Канады, то, по мнению экспертов, эти территории имеют большой потенциал по производству кленового сиропа. Исследователи уверены, что в будущем этот потенциал возрастет в 10 раз.