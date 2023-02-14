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Новости Глобальное потепление ставит под угрозу бизнес по производству кленового сиропа
Кленовый сироп

Глобальное потепление ставит под угрозу бизнес по производству кленового сиропа

Виктория Христова Фев 14, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Глобальное потепление ставит под угрозу бизнес по производству кленового сиропа отключены 63 Просмотров

 Из-за теплой зимы американские производители кленового сиропа вынуждены уходить дальше на север. Этого нельзя сказать о канадской стороне, где подобный бизнес может только выиграть 

Мировое производство кленового сиропа сосредоточено в Канаде и в США. В этих регионах растут сахарные клёны, сок которых удается получить только при определенной дневной температуре.В конце зимы она должна колебаться в районе нуля в течение небольшого промежутка времени.

Потепление в это время года не способствует нужному содержанию сахара в деревьях, из-за чего на приготовления сиропа требуется больше времени. Также такие условия могут вызвать появление насекомых-вредителей.

Доход от производства сиропа в США оценивают в более чем $1 млрд в год. Специалисты считают, что даже высокие прошлогодние показатели мало повлияют на непредсказуемы погодные условия в будущем.

Некоторые производители уже принимают различные меры, чтобы не потерпеть убытки. Многие пытаются уделять внимание здоровью клёнов, также используют специальные вакуумные насосы, чтобы добывать из клёнов больше сока.

Если говорить о севере Канады, то, по мнению экспертов, эти территории имеют большой потенциал по производству кленового сиропа. Исследователи уверены, что в будущем этот потенциал возрастет в 10 раз.

 

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