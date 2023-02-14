Канадский газ пошел в Азию и Европу: компании США заработают на дешевом топливе

В январе начались поставки канадского газа на заводы СПГ в США. Несмотря на расстояние в три тысячи миль, американским компаниям выгодно продавать топливо за границей. Разница составляет примерно 9 раз.

«Благодаря нашему соглашению с Cheniere, Tourmaline в восторге от поставок газа на международный рынок — в страны, которым нужна доступная энергия с низкими выбросами», — сообщает в Twitter канадская Tourmaline. В компании уточнили, что поставки начались в январе.

По данным Bloomberg, Tourmaline и американская Cheniere, которая владеет крупнейшими заводами СПГ в США, договорились о поставках около 4 млн кубометров газа в сутки в течение 15 лет. Топливо поставляется по маршруту около трех тысяч миль — из канадской провинции Британская Колумбия на побережье Мексиканского залива через всю Северную Америку.

Объемы небольшие, чуть больше одного газовоза в месяц, однако это принесет Cheniere большую прибыль. Так, она закупает газ примерно по $ 70 за тысячу кубометров, а спотовая цена, например, в Азии составляет $ 640 за тысячу кубометров.

«Канада явно опоздала на вечеринку СПГ», — заметил аналитик Raymond James Джереми МакКри. Камерон Джингрих из Incorrys считает, что новость разочаровывающая для канадской нефтегазовой отрасли.

В Канаде давно существуют проблемы со сбытом газа и обсуждаются проекты СПГ, однако пока осуществляется только один — LNG Canada. Проект планируют запустить в этом году. А против остальных выступают общественность, экологи и само канадское правительство.

Tourmaline, как оповещает EurAsia daily не единственная канадская компания, которая будет поставлять газ на заводы СПГ в Мексиканском заливе. ARC Resources и Seven Generations Energy начнут это делать с 2025 года.