Мексика официально запретила употребление трансгенной кукурузы

Решение о том, чтобы ввести официальный запрет на употребление человеком в пищу трансгенной кукурузы, ввело правительство Мексики.

Соответствующий указ подписал президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Этот указ заменяет собой ранее изданный указ от декабря 2020 года, его задача устранить любую возможную неточность предшествующего текста, который «поддается интерпретациям». Во избежание путаницы указаны различные категории кукурузы и пищевых продуктов, которые изготавливаются при ее переработке.

Указ касается только трансгенной кукурузы. Рапс, соя, хлопок и остальное сырье не подпадают под его действие. Мексика в значительной степени самодостаточна в производстве белой кукурузы без ГМО. Одной из целей указа, как указывается в тексте, является поддержание продовольственной безопасности и продовольственного суверенитета страны.

Решение мексиканского правительства идет вразрез с интересами производителей трансгенной кукурузой из США, поскольку в этот бизнес вовлечены крупные транснациональные компании.

Ранее США в рамках торгового соглашения между Мексикой, США и Канадой потребовали научного обоснования у Мексики для введения запрета на трансгенную кукурузу.