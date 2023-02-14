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Аэростат Фото: https://profile.ru/

Четвертый аэростат сбит над территорией США

Виктория Христова Фев 14, 2023 Новости, Новости Америки Комментарии к записи Четвертый аэростат сбит над территорией США отключены 55 Просмотров

Четвертый неопознанный аэростат над территорией США сбили ВВС этой страны, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

 

В Брюсселе на заседании контактной группы по оказанию военной помощи Украине генерала Вооруженных сил США Марка Милли попросили подтвердить информацию о сбитом летающем объекте.

В частности, вопрос зашел о том, что первая выпущенная по летающему объекту ракета не попала в цель.

«Да, первая ракета не попала по четвертому аэростату. Мы говорим об аэростате, который был сбит над озером Гурон», — заявил Милли, добавив, что ракета упала в воды озера Гурон, «не причинив никому вреда».

Напомним, ранее сообщалось о трех неопознанных летающих объектах, которые зарегистрировало NORAD. Два из них были сбиты над США и один над территорией Канады.

В США утверждалось, что некоторые сбитые объекты были шпионскими, но также не исключалось и внеземное происхождение этих объектов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поведение аэростатов иллюстрирует разведывательные действия против НАТО.

 

 

 

 

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