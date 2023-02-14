Четвертый аэростат сбит над территорией США

Четвертый неопознанный аэростат над территорией США сбили ВВС этой страны, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

В Брюсселе на заседании контактной группы по оказанию военной помощи Украине генерала Вооруженных сил США Марка Милли попросили подтвердить информацию о сбитом летающем объекте.

В частности, вопрос зашел о том, что первая выпущенная по летающему объекту ракета не попала в цель.

«Да, первая ракета не попала по четвертому аэростату. Мы говорим об аэростате, который был сбит над озером Гурон», — заявил Милли, добавив, что ракета упала в воды озера Гурон, «не причинив никому вреда».

Напомним, ранее сообщалось о трех неопознанных летающих объектах, которые зарегистрировало NORAD. Два из них были сбиты над США и один над территорией Канады.

В США утверждалось, что некоторые сбитые объекты были шпионскими, но также не исключалось и внеземное происхождение этих объектов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поведение аэростатов иллюстрирует разведывательные действия против НАТО.