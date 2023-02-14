Простата и как с ней бороться

Болезнь простаты — когда она проявляется, чем чревата, как определить начало увеличения простаты
Если вам исполнилось пятьдесят лет и больше, и у вас нет никаких проблем с простатой, то вы можете считать себя счастливчиком. Наслаждайтесь жизнью. Но не забывайте, что с примерно с пятидесятилетнего возраста мужчины, как правило, испытывают эти проблемы. А к 80 годам простата вызывает серьёзные сложности у 95% мужчин, не меньше.
Что же происходит с организмом мужчины в самом расцвете сил, точнее, в самом низу живота? Если говорить обычным языком, без медицинских терминов, но не отклоняясь от истины, то простата начинает надуваться, как воздушный шарик. Процесс идёт постепенно, без скачков и неожиданных всплесков. На деле, увеличение простаты, как правило, наблюдается уже по достижении сорока лет, но процесс идёт настолько медленно, что кошмар начинает ощущаться через десять-двадцать лет. В конце концов, простата часто увеличивается в семь раз по сравнению с первоначальным размером её!
Более того, у многих мужчин с увеличенной простатой нет неприятных симптомов, а именно, желания постоянно посещать туалет, постоянного желания помочиться, как будто бы в последний раз человек избавился от запаса мочи много часов назад. Но у многих других ощущение переполненного мочевого пузыря является постоянным, от него избавиться практически невозможно, как бы часто мужчина не бегал в туалет. Пару раз просыпаться ночью и бежать к унитазу (а то и чаще), стоя в туалете долго ждать, пока мочевой пузырь соизволит начать удалять содержимое…
Учёные так и не могут найти окончательного пояснения, почему же у кого-то позывов к постоянному мочеиспусканию нет, а у кого-то они есть, хотя врачебные осмотры показывают, что в организмах людей разницы не наблюдается.
Но ощущение полного мочевого пузыря — не психологическое явление. Оно вызывается определённым мускулом, который задействован постоянно. К тому же, моча не выводится полностью, а её остаток воздействует на ощущения. Проблема, одним словом, сложная (мы решили же не вдаваться в подробные медицинские пояснения).
Можно ли решить проблему? Сложно, да. Но, по меньшей мере, можно проследить за её зарождением. Предупреждён — значит вооружён. Следите за следующими признаками:
- Струя выделяемой мочи стала заметно слабее, чем раньше, что видно и по силе её, и по дальности.
- Капли после мочеиспускания стали более обильны, иногда последние капли появляются даже через полминуты после завершения мочеиспускания.
- Время начала мочеиспускания после того, как мужчина присторился у унитаза, длится всё дольше и дольше — не одну-две секунды, а до минуты.
- Никакого чувства облегчения и опустевшего мочевого пузыря. Или же чувство неполного опорожнения его.
- Во время мочеиспускания присутствует ощущение необходимости приложить усилие, как бы давить на пузырь, чтобы моча начала изливаться (особенно по утрам, после сна).
- Непроизвольное выделение капель мочи, когда вы и не собирались посещать туалет. Такое случается в любом возрасте, но если явление становится регулярным — пора серьёзно уделить ему внимание.
- Вы начинаете ходить в туалет всё чаще и чаще, и это не зависит от психологического состояния — по ночам вы стали просыпаться раза два от нестерпимого желания пойти в туалет.
- Болезненные ощущения в мочевом пузыре. Они, как правило, незначительны, проходят быстро. Но они являются явным признаком того, что мочевой пузырь не опорожняются полностью.
- Наличие крови в моче — она становится тёмно-бурого насыщенного цвета. Разумеется, окончательно наличие крови покажут анализы, но и цвет её (если он постоянно тёмный, ане вызван какой-то едой или напитком) может уже оказаться тревожным звонком.
- Боль в спине и ломка в костях — необязательно это признак простатита, но если эти явления наблюдаются, лучше провериться. В любом случае, хуже не будет, а причина будет найдена и, по возможности, боль излечена.
- Проблемы с потенцией. Напрямую простата на эту проблему не влияет, казалось бы, но исследования показывают, что оба явления взаимосвязаны. Если проблемы с потенцией стали хроническими, возможно, они зависят от увеличения простаты.
Таким образом, мужчина, если вы замечаете у себя несколько (а то и все) упомянутые признаки — не откладывайте визит к врачу, проверьтесь на простатит, а уж врач посоветует лекарство и образ жизни, которые помогут снизить накал страстей. Успехов!