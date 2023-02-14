Простата и как с ней бороться

Болезнь простаты — когда она проявляется, чем чревата, как определить начало увеличения простаты

Одна из самых распространённых проблем у мужчин — простатит, то есть, увеличение объёма простаты, что приводит к значительным сложностям в повседневной жизни.

Если вам исполнилось пятьдесят лет и больше, и у вас нет никаких проблем с простатой, то вы можете считать себя счастливчиком. Наслаждайтесь жизнью. Но не забывайте, что с примерно с пятидесятилетнего возраста мужчины, как правило, испытывают эти проблемы. А к 80 годам простата вызывает серьёзные сложности у 95% мужчин, не меньше.

Что же происходит с организмом мужчины в самом расцвете сил, точнее, в самом низу живота? Если говорить обычным языком, без медицинских терминов, но не отклоняясь от истины, то простата начинает надуваться, как воздушный шарик. Процесс идёт постепенно, без скачков и неожиданных всплесков. На деле, увеличение простаты, как правило, наблюдается уже по достижении сорока лет, но процесс идёт настолько медленно, что кошмар начинает ощущаться через десять-двадцать лет. В конце концов, простата часто увеличивается в семь раз по сравнению с первоначальным размером её!

Более того, у многих мужчин с увеличенной простатой нет неприятных симптомов, а именно, желания постоянно посещать туалет, постоянного желания помочиться, как будто бы в последний раз человек избавился от запаса мочи много часов назад. Но у многих других ощущение переполненного мочевого пузыря является постоянным, от него избавиться практически невозможно, как бы часто мужчина не бегал в туалет. Пару раз просыпаться ночью и бежать к унитазу (а то и чаще), стоя в туалете долго ждать, пока мочевой пузырь соизволит начать удалять содержимое…

Учёные так и не могут найти окончательного пояснения, почему же у кого-то позывов к постоянному мочеиспусканию нет, а у кого-то они есть, хотя врачебные осмотры показывают, что в организмах людей разницы не наблюдается.

Но ощущение полного мочевого пузыря — не психологическое явление. Оно вызывается определённым мускулом, который задействован постоянно. К тому же, моча не выводится полностью, а её остаток воздействует на ощущения. Проблема, одним словом, сложная (мы решили же не вдаваться в подробные медицинские пояснения).

Можно ли решить проблему? Сложно, да. Но, по меньшей мере, можно проследить за её зарождением. Предупреждён — значит вооружён. Следите за следующими признаками:

Струя выделяемой мочи стала заметно слабее, чем раньше, что видно и по силе её, и по дальности. Капли после мочеиспускания стали более обильны, иногда последние капли появляются даже через полминуты после завершения мочеиспускания. Время начала мочеиспускания после того, как мужчина присторился у унитаза, длится всё дольше и дольше — не одну-две секунды, а до минуты. Никакого чувства облегчения и опустевшего мочевого пузыря. Или же чувство неполного опорожнения его. Во время мочеиспускания присутствует ощущение необходимости приложить усилие, как бы давить на пузырь, чтобы моча начала изливаться (особенно по утрам, после сна). Непроизвольное выделение капель мочи, когда вы и не собирались посещать туалет. Такое случается в любом возрасте, но если явление становится регулярным — пора серьёзно уделить ему внимание. Вы начинаете ходить в туалет всё чаще и чаще, и это не зависит от психологического состояния — по ночам вы стали просыпаться раза два от нестерпимого желания пойти в туалет. Болезненные ощущения в мочевом пузыре. Они, как правило, незначительны, проходят быстро. Но они являются явным признаком того, что мочевой пузырь не опорожняются полностью. Наличие крови в моче — она становится тёмно-бурого насыщенного цвета. Разумеется, окончательно наличие крови покажут анализы, но и цвет её (если он постоянно тёмный, ане вызван какой-то едой или напитком) может уже оказаться тревожным звонком. Боль в спине и ломка в костях — необязательно это признак простатита, но если эти явления наблюдаются, лучше провериться. В любом случае, хуже не будет, а причина будет найдена и, по возможности, боль излечена. Проблемы с потенцией. Напрямую простата на эту проблему не влияет, казалось бы, но исследования показывают, что оба явления взаимосвязаны. Если проблемы с потенцией стали хроническими, возможно, они зависят от увеличения простаты.

Таким образом, мужчина, если вы замечаете у себя несколько (а то и все) упомянутые признаки — не откладывайте визит к врачу, проверьтесь на простатит, а уж врач посоветует лекарство и образ жизни, которые помогут снизить накал страстей. Успехов!