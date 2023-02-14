10500 россиянок родили в Аргентине в 2022 году. Сегодня поток рожениц усилился, но есть “но”….

Тысячи россиянок выбрали Аргентину для рождения своего ребёнка в 2022 году. Но власти подозревают в организации поездок на роды мафию и начали расследование.

В Аргентине вспыхнул и набирает силу мощный скандал в связи с наплывом многих тысяч рожениц из России. Женщины прибывают в страну с целью родить «аргентинца» и тем самым сразу получить право на ПМЖ и право на гражданство Аргентины для родителей по весьма упрощённым правилам.

По меньшей мере на странице baby.ruargentina.com утверждается, что родители получают ПМЖ и гражданство по факту рождения ребёнка в стране. Более того, Аргентина не требует от родителей малыша проживать в стране в момент подачи заявления на гражданство, не требует прожить там определенное количество лет и т. д. К тому же (опять же по данным цитируемого сайта) есть государственные бесплатные клиники для иностранцев, а стоимость родов в приличной частной клинике составляет от 4 тысяч долларов США — сумма, вполне подъёмная. В приведённых на сайте таблицах убедительно доказывается, что Аргентина – страна гораздо безопаснее России (хотя в Канаде уровень безопасности лучше, но до туда ещё добраться нужно), так что, едем-едем и т.д. и т.п.

Все эти (и многие другие) данные, приведённые на указанном нами сайте можно было бы принять за рекламную кампанию по привлечению клиентов, но в том-то и дело, что госпожа Флоренсия Кариньяно (Florencia Carignano), директор Национального Управления Миграции, то есть, главный человек в Аргентине по миграционным процессам, подтверждает их истину. Более того, если на русскоязычном сайте указано, что аргентинский паспорт позволяет приезжать в 171 страну мира, госпожа Кариньяно упоминает, что таких стран уже 173, к тому же, к стране относятся нормально, никак сложностей с поездками по миру и ведением дел не возникает, на обладателей этих паспортов не косятся.

Таким образом, аргентинский паспорт стал весьма лакомым блюдом. А процесс получения его после родов в стране один из самых простых в мире.

Глава миграционной службы признаёт, что наплыв рожениц из России принял небывалые масштабы. Только в 2022 году в страну прибыли 10500 российских гражданок, которые в течение года родили в Аргентине. Все они получили аргентинские паспорта. Ешё тысячи женщин на 31 декабря ожидали роды или же уже родили и находились в процессе оформления документов на гражданство. Госпожа Кариньяно признаёт, что общее количество рожениц из России, приехавших в Аргентину в 2022 году может достигать 20 тысяч человек!

Так что, никакого обмана в вышеприведённых рекламных заверениях нет.

Но вот о чём не говорится в рекламных проспектах для женщин из России, так это о том, что, судя по всему, что-то в процессе получения паспортов нечисто. Например, глава миграционной службы заявила, что венесуэльцам (эта страна взята, как пример), нужно ждать 2-3 года, чтобы получить аргентинский паспорт, нужно собрать массу документов, от справок о приличном поведении от полиции до документов о работе. Русские же родители получают паспорт за 2-3 месяца? Как так?, задаёт вопрос директор Управления.

Дело в том, что вопросами выдачи паспортов (и получения гражданства) занимается Министерство Юстиции, а не служба Миграции, задача которой лишь отслеживать процесс перемещения через границу, соблюдения правил пребывания в стране и т. д. И тогда как Миграция ошарашенно чешет в затылке, Юстиция не видет в явлении ничего странного.

Возможно, тысячи россиянок и россиян так и продолжали бы победный марш по Аргентине, если бы в Словении не были арестованы по обвинениям в нарушении закона (шпионаж) несколько россиян с настоящими аргентинскими паспортами. Словения обратилась с запросом к аргентинским властям, и тут те впервые обнаружили масштабы явления (или сделали вид, что «впервые обнаружили»).

В последние дни выяснилось, что из тех 10500 женщин из России, что родили в Аргентине в прошлом году, более семи тысяч уже уехали (с аргентинскими паспортами!), и, соответственно, уехали и отцы семейств, тоже уже с местным гражданством. Остальные ждут паспорт. То есть, сама Аргентина людей не интересует. Интересует лишь приличный паспорт, который так легко получить.

Разразившийся скандал развёл по разные стороны баррикад Юстицию и Миграцию. Министерство Юстиции пожимает плечами: – А что такого? Всё по Закону. Управление Миграции заявляет о падении престижа Аргентины, о явном запашке нелегальности в отношении сроков прохождения процесса иммиграции, о явном бизнесе, который приносит участникам его много миллионов долларов, об очевидном участии международной мафии в организации бизнеса.

В рамках своей компетенции, Миграция резко ужесточила проверки прибывающих в страну россиян. Тут же выявились любопытные моменты. Например, 9 февраля этого года одним из рейсов Турецких авиалиний в Аргентину прилетели 25 женщин из России (одним рейсом! Но это не рекорд, потому что в среднем на каждом самолёте, который прилетает из России и ближайших к ней стран, в аэропорту Буэнос-Айреса высаживается 30 и более россиянок, собирающихся в Аргентине рожать).

По правилам, каждый турист, иммигрант, командировочный и т. д. обязан предоставлять властям адрес проживания во время нахождения в Аргентине. 11 февраля власти проверили все 25 адресов, по которым, якобы, должны были остановиться россиянки. Только три из них на самом деле там жили. Остальные либо предоставили несуществующие адреса, либо жильцы по этим адресам и не слыхали о «гостях», либо двери квартир были закрыты, никого не было, соседи никаких женщин не видели. 22 из 25 женщин закон нарушили (и вряд ли они виноваты в этом нарушении – кто-то дал им “адрес проживания”, кто-то пояснил, что ничего страшного нет в том, что женщины там жить не будут, мало ли, почему передумали, кто-то поселил в другом месте). Кто обеспечивает «легенду»? За какие суммы?

Власти попытались попугать потенциальных “русских аргентинок” — неделю назад шестерым женщинам было отказано во въезде по причине «подозрений на обман, вы не туристки», но тут же вступились организации, которые борятся за права человека. Они резонно заметили, что пребывание в аэропорту и ночёвка на скамейках чреваты последствиями для плода, после чего этих женщин пропустили.

Организаторы кампании по привлечению женщин не скрываются. Главный идеолог фирмы-организатора поездок на роды (он живёт в Аргентине, по его же словам, с 2015 года) дал интервью одной из центральных газет, где рассказал, что никаких законов его фирма не нарушает. Намекнул на то, что скандал инициирован из посольства России (у этого бизнесмена, вроде бы, не сложились отношения с кем-то из посольства, хотя тут история тёмная, но намёки на “шьют мне политику” делаются умёло). Но он обошёл молчанием вопрос ускоренных сроков процесса для его подопечных.

В местной аргентинской прессе направленность суждений осуждающая. Потому что гражданство обесценивается, потому что люди могут совершать преступления в других странах, прибывая туда по аргентинским паспортам, потому что речь о мафиозной операции на миллионные суммы. Но конкретные обвинения в нарушении конкретных законов никто пока предъявить не смог. Общественное мнение как-то разделилось — мол, с одной стороны, понятно, люди не от хорошей жизни бегут, а с другой стороны, мол, ага, бегут от войны и от прочих бед, выбирают место жительства в “нормальной” стране, но почему-то паспорт получают и дальше едут, с прекрасным документом, а не оседают в Аргентине.

Поговаривают (называя фамилию) об участии в деле бывшего сотрудника посольства России, который вхож в МИД Аргентины, вспоминают нашумевшую историю об обнаружении полицией полтонны наркотиков на территории посольской школы, готовых к отправке в Россию на личном самолёте одного из высокопоставленных российских деятелей, вспоминают шпионские истории советских времён и многое другое.

Чем дело закончится, ждёт ли кого-то казённый дом, сложно сказать. Но что женщинам из России теперь всё же стоит серьёзно подумать, прежде, чем заказывать услуги по родам и иммиграции в Аргентине, это очевидно. Кстати, несколько месяцев назад точно так же вспыхнул скандал в Уругвае, где в продаже уругвайских паспортов тысячам россиян оказался замешан начальник президентской охраны, который находится под следствием по обвинению в коррупции. И все, кто получил уругвайское гражданство по его протекции, могут это гражданство и утратить, как полученное незаконно. Произойдет то же самое в Аргентине? Кто знает… Но вот деньги, уплаченные за процесс, точно никто не вернёт. Хотя, с другой стороны, малыш, который родился в Аргентине, станет аргентинцем, тут от коррупции ничего не зависит. И то хлеб для тех, кто этого желает.

Так что аккуратней выбирайте страну для рождения своего ребёнка.