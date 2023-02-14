История дня Святого Валентина

История самого романтичного праздника в мире – дня Святого Валентина

Очень краткое изложение истории Дня Святого Валентина, основные вехи появления и развития этого красивого праздничного дня.

Древние времена :

В Древнем Риме каждый год, 15 февраля отмечался праздник Луперкалии, посвященный Луперку, богу плодородия. Этот праздник состоял из трех частей: начинался он с жертвоприношения козла, затем проходили скачки Луперка, а в завершение праздника люди собирались на грандиозный банкет. Праздник считался как бы символом очищения от злых помыслов. Говорят, что начало ему положили пастухи, которые праздновали возвращение с зимних пастбищ, но, возможно, это лишь выдумка более позднего времени. Тем не менее, праздник отмечал наступление весны.

Но историки уверены, что День святого Валентина является продолжением римской Луперкалии, которая постепенно превратилась в прадник любви. Со временем участники его органзиовывали своеобразные « любовные лотереи», в ходе которых пары формировались случайным образом, а партнёры меняли друг друга. Праздник приобрёл иное значение и стал посвящаться богине Форникс, гипотетической богине блуда! Слово происходит от латинского fornix, « свод », потому что, женщины лёгкого поведения жили в Риме сводчатых комнатах.

В феврале в Древнем Риме отмечались и другие праздники: – Квириналы, 17-го числа, в честь Ромула, прозвище которого было Квиринус, и Форнакалы, 18-го числа, в честь богини Форнакс (от латинского слова «печь »), которая руководила выпечкой хлеба. А 23 февраля отмечались Терминалы, праздник, посвященный богу Терме.

Небольшое этимологическое примечание: нет, Форнакалы не являются продолжением Дня Cвятого Валентина, это совершенно разные термины.

Христиантство :

Но ещё раньше, в конце 5 века, папа римский Геласий первый назначил день 14 февраля днём памяти святого Валентина. Но так как в христианстве есть несколько святых с этим именем, то сегодня уже никто точно не знает какой именно из Валентинов стал покровителем любви. Причина же выбора именно этого дня известна — папа Геласий хотел назначить день, в который уделялось важное значение любви и браку, на день раньше празднования Луперкалий.

Средние века:

Распространение празднования Дня Cвятого Валентина как дня с романтическим оттенком засвидетельствовано в Европе лишь через тысячу лет 14-го века. Возможно, европейские селяне вспомнили что в эти дни начинается сезон ухаживания у птиц и разных видов животных и сделали своим один из многочисленных церковных праздников.

Ведь с давних лет в середине февраля девушки пытались угадать, каким будет их будущий муж. Для этого они смотрели на птиц: если они видели малиновку, то выходили замуж за моряка (или человека в форме), воробей означал счастливый, но скромный брак с человеком с небольшим достатком, а золотой щегол означал брак с богатым человеком. Птиц много, так что вариантов тоже полно.

И таким образом День Святого Валентина пережил века и стал одним из самых привлекательных праздников у человечества, который празднуют далеко не только христиане.

Конечно, это очень краткий рассказ о празднике, и все упомянутые версии оспариваются, есть уточнения по датам, именам тех, кто принёс праздник в те или иный страны, уточнения по обычаям, связанным с этим днём, но общая канва верна.