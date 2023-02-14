Канадское исследование показало, что ожирение может вызвать потерю зрения

В результате исследования, проведенного учеными из Канады, выяснилось, что ожирение может подвергать изменениям иммунную систему, что в конечном итоге может привести к возрастной макулярной дегенерации.

Ранее ученым было известно, что иммунная система в глазах людей, страдающих возрастной макулярной дегенерацией (МВД), является агрессивной и малоуправляемой.

Чаще всего иммунные клетки отвечают за поддержание здоровья глаз, но при контакте с патогенами, представляющими из себя вирусы и разнообразные бактерии, может произойти повреждение.

При этом иммунные клетки способны активироваться в тот момент, когда организм подвержен воздействию стрессоров, например, избытку жира при ожирении. Это делает лишний вес триггером для развития МВД.

В новом исследовании специалисты использовали ожирение как модель для ускорения и увеличения стрессоров, которые испытывает организм человека в течение всей его жизни.

Ученые определили, что периодическое ожирение, а также ожирение в анамнезе ведет к стойким изменениям в архитектуре ДНК иммунных клеток, что делает их восприимчивыми к образованию вредоносных воспалительных молекул.

Эта информация помогла ученым глубже разобраться в биологии иммунных клеток, которые вызывают МВД, что в конечном итоге поможет в разработке эффективных лекарственных препаратов и плана лечения.