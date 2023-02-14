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Общество Здоровье, медицина Канадское исследование показало, что ожирение может вызвать потерю зрения
Ожирение

Канадское исследование показало, что ожирение может вызвать потерю зрения

Виктория Христова Фев 14, 2023 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадское исследование показало, что ожирение может вызвать потерю зрения отключены 88 Просмотров

В результате исследования, проведенного учеными из Канады, выяснилось, что ожирение может подвергать изменениям иммунную систему, что в конечном итоге может привести к возрастной макулярной дегенерации.

 

Ранее ученым было известно, что иммунная система в глазах людей, страдающих возрастной макулярной дегенерацией (МВД), является агрессивной и малоуправляемой.

Чаще всего иммунные клетки отвечают за поддержание здоровья глаз, но при контакте с патогенами, представляющими из себя вирусы и разнообразные бактерии, может произойти повреждение.

При этом иммунные клетки способны активироваться в тот момент, когда организм подвержен воздействию стрессоров, например, избытку жира при ожирении. Это делает лишний вес триггером для развития МВД.

В новом исследовании специалисты использовали ожирение как модель для ускорения и увеличения стрессоров, которые испытывает организм человека в течение всей его жизни.

Ученые определили, что периодическое ожирение, а также ожирение в анамнезе ведет к стойким изменениям в архитектуре ДНК иммунных клеток, что делает их восприимчивыми к образованию вредоносных воспалительных молекул.

Эта информация помогла ученым глубже разобраться в биологии иммунных клеток, которые вызывают МВД, что в конечном итоге поможет в разработке эффективных лекарственных препаратов и плана лечения.

 

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