Наследие Троянской войны

Самые известные понятия, вошедшие в обиход после Троянской войны

Какие выражения, концепты, понятия, вошли в обиход и до сих пор используются человечеством в самых различных ситуациях.

Об истории Троянской войны мы уже говорили: История Троянской войны. Но расскажем и о самых известных понятиях, связанных с троянской войной, концептах, которые вошли в историю человечества и его культуры:

Яблоко раздора — Легенда о том, как Парис выбрал самую красивую богиню, подарив ей яблоко в качестве приза, за что и был награждён любовью Елены Прекрасной (по-английски the most fair).

Кассандра – имя троянской жрицы-прорицательницы, верно предсказывающей события, но обречённой на неверие слушателей.

Ахиллесова пята – Ахилл (или Ахиллес), ахейский герой, был неуязим в бою, благодаря тому, что его мать (нимфа – полубогиня) окунула новорожденного в реку смерти и забвения. Но она держала при этом мальчика за пятку, которая не попала в воду. Именно в пяту Парис, по наущению богини Афродиты, и поразил Ахиллеса стрелой.

Троянский конь – военная хитрость ахейцев, благодаря которой они взяли город после долгой осады. Ими была построена деревянная фигура коня, якобы, приношение богам. Троянцы, обманутые лазутчиком, втащили коня в город, а в нем прятался греческий спецназ во главе с Одиссеем (он же Улисс). Отсюда же известная фраза: «Бойтесь данайцев, дары приносящих».

Лаоокон и его сыновья – семья Лаокоона пыталась предотвратить ввод деревянного коня в город и была уничтожена морскими змеями.

Среди известных притч, есть любопытный рассказ о хитрости Одиссея: Так как оракул предсказал гибель первому греческому воину, сошедшему на троянский берег, никто не осмеливался первым ступить на землю. Тогда Одиссей бросил свой щит и спрыгнул на него. Увидевшие это воины с других кораблей последовали его примеру, и первый, спрыгнувший на песок, был тут же поражен копьем троянцев.

Согласно другой притче, Одиссей не желал отправляться на войну, считая её несправедливой и ненужной. Но опасаясь вызвать гнев остальных греков, он решил притвориться сумасшедшим. Тогда мудрец Калхас, посланный на остров Итака, где правил Одиссей, с целью агитации, решил удостовериться, на самом ли деле Одиссей безумен, или только притворяется. Одессей, делая вид, что он сумасшедший, засевал солью поле, идя за плугом. Калхас посадил перед плугом детей Одиссея. Сумасшедший не обратил бы на них внимания. Одиссей же остановился и тем самым показал, что он здоров, после чего он был вынужден тоже отправиться на войну.

Мать Ахилла, желая укрыть того от «призыва», переодела сына в женское платье и усадила среди женщин. Теперь уже Одиссей нашел Ахилла, применив хитроумную уловку. Согласно одной легенде, Одиссей и его воины вдруг закричали, что на город напали разбойники, после чего Ахилл, в отличие от женщин, бросился к оружию и выдал себя. Согласно другой легенде, Одиссей просто разложил перед женщинами украшения и оружие как бы для осмотра или продажи. Девушки бросились к бусам, а Ахилл к оружию…

Любопытно, что женщина послужила не только поводом к войне. Ссора Ахилла с Менелаем, после которой Ахилл отказался сражаться, тоже произошла из-за женщин, так как Менелай был вынужден отдать одну из рабынь троянцам в ходе переговоров об одном перемирии, но за это, пользуясь установленным законом, забрал у Ахилла любимую тем пленницу-троянку Брисейю (Briseis). Ахилл вернулся в бой только после гибели лучшего друга Патрокла от руки лучшего троянского бойца Гектора. Гектор убил в бою также и повелительницу амазонок, которая привела своих воительниц на помощь грекам.

Поединок Ахилла и Гектора считается одним из центральных эпизодов войны. Ахилл Гектора победил, а тело павшего троянского героя извалял в грязи, привязав к колеснице. Отец Гектора пришел к Ахиллу ночью, и со слезами упросил того вернуть тело. Этот эпизод тоже считается одним из важнейших, так как свидетельствует о человеческих чувствах участников. Затем Ахилл победил в бою Мнемнона, вождя эфиопов, пришедших на помощь троянцам, но и сам погиб от руки Париса, который, несмотря на весьма неприглядное поведение в ходе всей войны, о чём рассказывает ряд эпизодов, убил в честном бою Ахилла (в частности, Парис удрал с поля боя в ходе поединка с Менелаем). Сам Парис также погиб, причем его, раненого в бою, либо отравила, либо отказалась лечить, его бывшая возлюбленная по имени Юнона (Eunona), которая так и не простила Парису его уход к Еелене. Сама Юнона после смерти Париса покончила с собой.

Один из героев обороны Трои, Эней, по преданиям, сумел спастись из горящего города, основал Рим, а, следовательно, заложил основы современной западной цивилизации.

Пересказывать десятки эпизодов эпопеи в кратком изложении невозможно. Отношения между десятками героев, интриги в стане греков и троянцев, развитие событий буквально по дням, объяснение тех или иных поступков героев, участие богов, интриги между ними, подробные описания действий – от подвигов до гибели многих участников войны – всё это достойно отдельного внимательного изучения. Троянская эпопея – это одно из выдающихся легендарных событий мировой истории, вне зависимости от того, сколько из известного нам было на самом деле, а сколько не более, чем позднейшие наслоения.