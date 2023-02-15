Гибель рабочего на стройке

Трагический несчастный случай на стройке в Лавале

Лаваль опять в центре событий – на сей раз трагедия на стройке. Рабочий упал со строительных лесов и погиб.

Полиция Лаваля сообщает, что в городе, в квартале Fabreville, по адресу 3280 улица Saint-Elzéar Ouest произошёл трагический несчастный случай — во время строительных работ погиб рабочий, упавший со строительных лесов. Сообщается, что мужчина, ставший жертвой происшествия, по всей видимости, поскользнулся во время передвижения и упал с шестого этажа строящегося здания.

Вызванные службы спасения и полиция не смогли помочь несчастному, им оставалось лишь зафиксировать его гибель.

Инспекция министерства труда и следователи прокуратуры, совместно с профсоюзной организацией ведут расследование происшествия, и следователи скажут своё слово по поводу явного нарушения техники безопасности со стороны администрации (строительные леса должны быть оборудованы поручнями, перилами, загородками, которые как раз призваны избежать подобных случаев). Руководители работ должны были проследить за соблюдением правил установки лесов.

В связи с происшествием Министерство труда обращается ко всем предпринимателем с напоминанием о необходимости соблюдения установленных норм и правил производства работ. В случае любых сомнений, для получения разъяснений по интересующим вопросам, рекомендуется обращаться с этими вопросами в Комиссию по соблюдению норм (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail).