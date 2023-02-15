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Общество Животные Печальная участь саблезубого тигра
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Саблезубый тигр. Рисунок.

Печальная участь саблезубого тигра

Megan Jorgensen Фев 15, 2023 Животные, Меган Хорхенсен, Новости, Это интересно Оставить комментарий 57 Просмотров

Почему вымерли саблезубые тигры или о несчастной любви

Это не шуточное, это весьма серьёзное и аргументированное обоснование, объясняющее вымирание саблезубых тигров и их полное исчезновение.

Наука объясняет расцвет и исчезновение саблезубого тигра следующим образом:

Никакие метеориты, никакие охотники к гибели зверя не причастны.

Смилодон или Саблезубый тигр появляется примерно два с половиной миллиона лет назад. Его размеры – примерно 3 метра в длину (включая хвост), а вес – до 300 килограммов. До сего момента, полагают, что это самая крупная кошка из всех кошачьих. Клыки тигра были такой длины, что не прятались во рту, а угрожающе торчали напоказ. Длина их достигла 50 сантиметров, но, как правило, находят двадцатисантиметровые клыки. И царствовал зверь над всей округой.

Согласно научным представлениям, самка тигра воспринимала длину клыков, как самый верный указатель на мужественность, силу и стойкость духа самца – мол, чем зубы больше, тем больше добычи принесёт и обеспечит продолжение рода. Чем зубы короче, тем меньше успех у женского пола. Посему за миллионы лет красавцы и отрастили себе зубы, как сабли.

Однако, чем зубы длиннее, тем тигру тяжелей питаться. Приходится выбирать еду долго и медленно, тщательно пережёвывать, слабеть… Поэтому, в конце концов, зубы укротились до нормальных. Саблезубый тигр вымер. Случилось это примерно десять тысяч лет назад. Видимо, успел саблезуб полакомиться и гомо сапиенсом.

И исчез, как все, кто напрасно влюбляется. Кто стреляется, кто партбилет на стол кладёт. а саблезубый тигр просто сгинул… Только шкуры в музее и остались.

Скелет саблезуба в экопарке Буэнос-Айреса. Фото Меган Хорхенсен:

Скелет саблезубого тигра в зоопарке Буэнос-Айреса. Фото Меган Хорхенсен
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