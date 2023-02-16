В США предложили отменить требование о вакцинации от COVID-19 для туристов

Законопроект, отменяющий требование администрации Байдена о том, чтобы лица, въезжающие в США из-за рубежа, имели доказательства вакцинации от COVID-19, внес на рассмотрение сената США сенатор Роджер Маршалл (республиканец от штата Канзас).

Маршалл, акушер и ярый противник предписаний о вакцинации от коронавируса, внес законопроект вместе с сенаторами Майком Ли (Юта), Кевином Крамером (Северная Дакота) и Майком Брауном (Индиана).

Законопроект, названный Законом о свободе передвижения, в случае принятия отменит требование Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) о вакцинации иностранных посетителей-неиммигрантов, путешествующих в США на законных основаниях по воздуху, а также такое же требование Министерства внутренней безопасности в отношении пересечения границы США по земле и на пароме.

«Миллионы людей, в том числе многие из участников цепочки поставок в Северной Америке, должны регулярно въезжать и выезжать из Соединенных Штатов по своей работе, — говорится в заявлении Маршалла. — Требование подтверждения вакцинации от COVID-19 для поездок на работу или выполнения обязанностей — ненужная головная боль, но для администрации Байдена политика в отношении вакцин важнее американской экономики».

Законопроект Маршалла был разработан на фоне инфляции и проблем с цепочками поставок, от которых страдают США по всей стране, а также в связи с тем, что Канадский альянс грузоперевозок (CTA), представляющий около 4500 работников отрасли грузоперевозок, призвал законодателей США настаивать на отмене требования о вакцинации.

Законопроект четырех сенаторов-республиканцев дополняет аналогичный закон, принятый Палатой представителей на прошлой неделе при поддержке всех республиканцев и семи демократов, отменяющий предписание о вакцинации легально летающих в США иностранцев, хотя этот законопроект не включает наземные и морские путешествия.

Напомним, администрация Байдена объявила в январе, через два года после того, как впервые были выявлены случаи заболевания COVID, что она позволит истечь оставшимся чрезвычайным ситуациям в области национального и общественного здравоохранения, связанным с коронавирусом, в мае, но предписание о вакцинации въезжающих из-за рубежа остается в силе и может продлиться после мая.