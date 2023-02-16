Ученые из Британской Колумбии предложили по-новому именовать мужчин и женщин

Женщин следует называть людьми, «продуцирующими яйцеклетки», а мужчин — людьми, «производящими сперму», заявили ученые-биологи из Университета Британской Колумбии.

Исследователи, изучающие экологию и эволюционную биологию, предполагают, что такие слова, как «мужской» и «женский», должны быть постепенно исключены, потому что они подкрепляют идею о том, что пол бинарен. Чтобы избежать «подчеркивания гетеронормативных взглядов», вместо этого следует использовать такие термины, как «лицо XY/XX».

Другие слова и термины, считающиеся проблематичными, включают «мужчина», «женщина», «мать», «отец», «примитивный», «продвинутый», «инопланетный», «инвазивный», «экзотический», «неместный» и «раса».

Эта концепция является частью языкового проекта EEB (экология и эволюционная биология), который был основан в сотрудничестве ученых из США и Канады.

Ученые также советуют не использовать «выживание сильнейших», потому что это дискриминирует людей с ограниченными возможностями.

Обсуждая термин «приспособленность», используемый в биологии для обозначения успеха вида в его среде обитания, Хейли Бранч, докторант Университета Британской Колумбии (UBC), сказал: принять во внимание особей, которые не производят потомства».

Отказ от традиционных терминов столкнулся с негативной реакцией, поскольку критики предупреждают, что это может лишить науку точности, а также вызвать путаницу.

Профессор Фрэнк Фуреди, эксперт по образованию из Кентского университета, сказал: «Я думаю, что когда вы характеризуете термины „мужской/женский“, „мать/отец“ как вредные, вы отказываетесь от науки ради идеологической защиты. Независимо от намерений, проект реинжиниринга языка вызовет у многих замешательство, и последнее, что нужно ученым, — это отсутствие ясности в отношении значения слов, которые они используют».

Языковой проект EEB собрал группу «проблемных» слов, которые были определены как вредные.

Другие помеченные слова включают «гражданскую науку», которая может быть «вредной для неграждан», которые не участвуют в процессе научных исследований. Вместо этого ученые предлагают «науку участия или общественную науку».

Доктор Даниэль Игнас из университета Британской Колумбии, США, сказала, что «Языковой проект EEB будет живым документом, так как определенные вредные слова и их альтернативы могут меняться со временем. Люди могут представить свои предложения онлайн, и их голоса будут услышаны. Они также могут принимать более активное участие как отдельные лица, как учреждения или на уровне сообщества. Есть надежда, что эти массовые усилия объединят людей».

Сторонники изменений говорят, что, хотя использование «вредного» языка обычно не является преднамеренным, они предупреждают, что «непреднамеренный вред» может возникнуть из-за «внутренних сложностей и исторического наследия языка».